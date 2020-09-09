  • BIST 1.095
  • Altın 464,413
  • Dolar 7,4756
  • Euro 8,8012
  • Lefkoşa 39 °C
  • Mağusa 38 °C
  • Girne 36 °C
  • Güzelyurt 35 °C
  • İskele 38 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün 38 vaka! 15 kişi yerel vaka

G7 Ülkelerinden Rusya'ya Navalnıy'ın Zehirlenmesine İlişkin Soruşturma Çağrısı

» »
G7 ülkeleri dışişleri bakanları, Rus muhalif Aleksey Navalnıy’ın zehirlenmesine ilişkin kınama mesajı yayımlayarak, Rusya yönetimine suikast girişiminin arkasındaki faillerin bulunması çağrısında bulundu.
G7 Ülkelerinden Rusya'ya Navalnıy'ın Zehirlenmesine İlişkin Soruşturma Çağrısı

ABD, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya ve İngiltere Dışişleri Bakanları, Navalnıy’ın zehirlenmesine dair ortak bir yazılı açıklama yayımladı.
Açıklamada, Almanya yönetiminin Alman tıp uzmanlarının ulaştığı klinik ve toksikolojik bulgular hakkında G7 ülkelerine bilgi verdiği ve buna göre Navalny'ın Rusya tarafından geliştirilen "Novichok" klasmanındaki kimyasal bir zehirle zehirlendiği kaydedilerek, "G7 bakanları olarak Navalnıy’a yönelik suikast girişimini en güçlü şekilde kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.
Navalnıy'ın şu an Almanya'daki bir hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi altında ve durumun kritik olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Kimyasal silahların herhangi bir yerde, herhangi bir zamanda, herhangi bir koşulda herhangi bir kişi tarafından kullanılması kabul edilemez ve bu tür silahları kullanmak uluslararası normlara aykırıdır. Biz, G7 dışişleri bakanları olarak, Rusya'yı bu korkunç saldırıdan kimin sorumlu olduğu konusunda acilen şeffaf bir soruşturma başlatmaya ve Rusya'nın Kimyasal Silahlar Sözleşmesi kapsamındaki taahhütlerini göz önünde bulundurarak failleri adalete teslim etmeye çağırıyoruz."
Ayrıca Navalnıy'a yapılan saldırının Rusya'daki demokrasi ve siyasi zenginliğe vurulmuş diğer bir darbe olduğu belirtilen açıklamada, Rus yönetiminden ülkedeki sivil ve siyasi hakları garanti altına alması istendi.
Açıklamada, "Rusya'nın, Navalnıy'ın zehirlenmesi konusunda uluslararası çağrılara nasıl yanıt vereceğini yakından izlemeye devam edeceğiz. Rusya'da demokrasiye, hukukun üstünlüğüne ve insan haklarına inanan Rus halkına desteğimizde son derece kararlıyız." ifadelerine yer verildi.


RUS MUHALİFE YÖNELİK SALDIRI
Sibirya'dan ağustosta Moskova'ya dönüşü sırasında uçakta rahatsızlanan 44 yaşındaki Rus muhalif lider Alexei Navalnıy'ın çayına karıştırılan bir maddeyle zehirlendiği öne sürülmüştü. Navalnıy, 22 Ağustos'ta Omsk'tan özel bir uçakla tedavi için Berlin'e getirilmişti. Almanya, Rus muhalifin kesin olarak zehirlendiğinden emin olduklarını duyurmuştu.
Navalnıy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in en önemli rakibi olarak kabul ediliyor. Ülkedeki yolsuzluklara karşı verdiği mücadeleyle bilinen eski avukat Navalny, Kremlin önünde düzenlediği protestolarla biliniyor.
Sık sık cezaevine giren Aleksey Navalnıy, 2012-2014 yıllarında cezaevinde kalırken, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Moskova'yı insan hakları ihlalinden suçlu bulmuştu. Mahkeme Navalnıy'ın politik saiklerle içeride tutulduğuna hükmetmişti.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Fransa: AB liderler zirvesinin ana gündemi Doğu Akdeniz olacak06 Eylül 2020 Pazar 20:24
  • Yunanistan Türkiye sınırındaki birliklerini artırdı06 Eylül 2020 Pazar 20:23
  • Papa: Dedikodu Covid-19'dan daha kötü bir salgın06 Eylül 2020 Pazar 20:05
  • Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Provokasyonlar durursa görüşmeler başlar05 Eylül 2020 Cumartesi 09:37
  • Sırbistan ve Kosova 'normalleşmede' anlaştı: Belgrad İsrail büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyor04 Eylül 2020 Cuma 23:03
  • AB Zirvesi'nde Türkiye kapışması04 Eylül 2020 Cuma 11:35
  • Rusya, üç ülkeyle daha uçuşları yeniden başlatıyor03 Eylül 2020 Perşembe 11:43
  • Fransa'da koronavirüs vaka sayısı yeniden 7 binin üzerinde03 Eylül 2020 Perşembe 11:30
  • NATO ve AB'den Navalnıy'ın Zehirlenmesine Kınama03 Eylül 2020 Perşembe 10:30
  • Putin, BM Genel Kurulu'nda konuşma yapacak02 Eylül 2020 Çarşamba 14:20
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti