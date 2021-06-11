  • BIST 1.461
  • Altın 505,360
  • Dolar 8,3655
  • Euro 10,1213
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKAGirne Üniversitesi Su Sporları ve Yelken Okulu Yaz Dönemi Kursları Başladı

G7’nin Yoksul Ülkelere 1 Milyar Doz Kovid-19 Aşısı Bağışlaması Bekleniyor

» »
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, G7 ülkelerinin 2022 yılının sonuna kadar fakir ülkelere toplam 1 milyar doz yeni tip koronavirüs aşısı bağışlamasının planlandığını bildirdi.
G7’nin Yoksul Ülkelere 1 Milyar Doz Kovid-19 Aşısı Bağışlaması Bekleniyor

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, G7 ülkelerinin 2022 yılının sonuna kadar fakir ülkelere toplam 1 milyar doz yeni tip koronavirüs aşısı bağışlamasının planlandığını bildirdi.

İngiliz Başbakanlık Ofisi’nden yapılan açıklamada, “İngiltere’nin aşı programının başarısının bir sonucu olarak artık fazla dozumuzu ihtiyacı olanlarla paylaşabilecek durumdayız. Bunu yaparak, bu salgını temelli yenmek için büyük bir adım atacağız.” ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Johnson’ın G7 liderlerinin fakir ülkelere toplam 1 milyar doz Kovid-19 aşısının bağışlanmasını beklediği aktarıldı.

İngiltere’nin ilk etapta siparişlerinden artan 100 milyon doz Kovid-19 aşısını bağışlayacağı bilgisi paylaşıldı.

Salgınının başlamasından bu yana ilk kez bir araya gelecekler

G7 ülkelerinin liderleri, salgınının başlamasından bu yana ilk kez, Galler’e bağlı Cornwall’daki Carbis Koyu’nda bugün başlayacak ve 13 Haziran’a kadar sürecek zirvede bir araya geliyor.

1975’te oluşturulan G7, her yıl bir ülkenin liderliğinde özellikle ekonomi gündeminin değerlendirilmesi, ortak politikaların oluşturulması ve iş birliğinin artırılması amacıyla toplanıyor.

Zirvede, devam eden salgın, küresel jeopolitik riskler ve iklim değişikliği gibi önemli başlıkların ele alınması bekleniyor.

İngiltere Başbakanı Johnson’ın başkanlığını yapacağı zirveye, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel, İtalya Başbakanı Mario Draghi, Japonya Başbakanı Yoshihide Suga, ABD Başkanı Joe Biden ile Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen ve Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel katılıyor.

Zirveye bu yıl ayrıca Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in, Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi de konuk ülke liderleri olarak davet edildi.

Etiketler: , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İngiltere 100 milyondan fazla doz aşı bağışlayacak11 Haziran 2021 Cuma 14:31
  • Bakterili sivrisinek kullanılarak dang humması vakaları yüzde 77 azaltıldı11 Haziran 2021 Cuma 14:04
  • Karpal tünel sendromuyla ilgili makaleden evlenme teklifi çıktı11 Haziran 2021 Cuma 13:32
  • Mutasyonlu virüs hamilelerde ölümü artırdı11 Haziran 2021 Cuma 13:02
  • Türk Tabipleri Birliği rapor yayınladı: Aşı için güven duygusu oluşturulmalı11 Haziran 2021 Cuma 12:10
  • Alzheimer hastalığındaki keşif, yeni tedavi yöntemleri için umut oldu11 Haziran 2021 Cuma 09:36
  • Sinovac mı Biontech mi? Sinovac- Biontech Koronavirüs aşı tercihi yapılırken nelere dikkat edilmeli? Aşıların yan etkileri neler, hangi aşı daha etkili?11 Haziran 2021 Cuma 09:33
  • Biyoteknoloji Girişimi, Geliştirdiği Huzursuz Bağırsak Sendromu Tedavisini Dünyaya Tanıtacak10 Haziran 2021 Perşembe 23:10
  • Zayıflamak ve Yağlardan Kurtulmak İçin 5 Öneri10 Haziran 2021 Perşembe 22:10
  • Harvard Üniversitesi araştırdı: 75 yaş üstü meme kanseri geçirmiş kişiler mamografi çektirmeyebilir10 Haziran 2021 Perşembe 21:21
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti