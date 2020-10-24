Galatasaray 3 Puana Kilitlendi! Terim'in Tercihi..

Koronavirüs salgını sonrası Süper Lig'in 6. hafta maçında Erzurumspor ile Galatasaray , Kazım Karabekir Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Peki iki takımda hangi oyuncular sakat, cezalı ve sarı kart sınırında? Karşılaşmanın orta ve VAR hakemi kim?