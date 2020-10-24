Galatasaray 3 Puana Kilitlendi! Terim'in Tercihi..

Muhtemel 11'ler
Erzurumspor: Farnolle, Kaan Kanak, Hasan Hatipoğlu, Mina, Murat Uçar, Boumal, Obertan, İbrahim Akdağ, Novikovas, Emrah Başsan, Rashad Muhammed
Galatasaray: Okan Kocuk, Omar, Luyindama, Marcao, Saracchi, Taylan, Babel, Belhanda, Emre Kılınç, Arda Turan, Falcao
Erzurumspor'un sakat ve cezalı oyuncuları
Sakat: Oltan Karakullukçu
Cezalı: Yok
Sarı kart sınırında bulunan oyuncular: Yok
Galatasaray'ın sakat ve cezalı oyuncuları
Sakat: Muslera
Cezalı: Etebo
Sarı kart sınırında bulunan oyuncular: Belhanda ve Luyindama
Erzurumspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?
Süper Lig'de oynanacak olan Erzurumspor - Galatasaray maçı 24 Ekim Cumartesi günü saat 19:00'da başlayacak ve beIN Sports 1'den canlı izlenecek.
Maçın orta ve VAR hakemi kim?
Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanacak zorlu karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Arda Kardeşler'in yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ve Serkan Olguncan yapacak.
VAR: Açıklanmadı
AVAR: Açıklanmadı
(Ajansspor)
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