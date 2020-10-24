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Galatasaray 3 Puana Kilitlendi! Terim'in Tercihi..

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Koronavirüs salgını sonrası Süper Lig'in 6. hafta maçında Erzurumspor ile Galatasaray , Kazım Karabekir Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Peki iki takımda hangi oyuncular sakat, cezalı ve sarı kart sınırında? Karşılaşmanın orta ve VAR hakemi kim?
Galatasaray 3 Puana Kilitlendi! Terim'in Tercihi..

Muhtemel 11'ler

Erzurumspor: Farnolle, Kaan Kanak, Hasan Hatipoğlu, Mina, Murat Uçar, Boumal, Obertan, İbrahim Akdağ, Novikovas, Emrah Başsan, Rashad Muhammed

Galatasaray: Okan Kocuk, Omar, Luyindama, Marcao, Saracchi, Taylan, Babel, Belhanda, Emre Kılınç, Arda Turan, Falcao

Erzurumspor'un sakat ve cezalı oyuncuları

Sakat: Oltan Karakullukçu
Cezalı: Yok

Sarı kart sınırında bulunan oyuncular: Yok

Galatasaray'ın sakat ve cezalı oyuncuları

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Sakat: Muslera
Cezalı: Etebo

Sarı kart sınırında bulunan oyuncular: Belhanda ve Luyindama

Erzurumspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?

Süper Lig'de oynanacak olan Erzurumspor - Galatasaray maçı 24 Ekim Cumartesi günü saat 19:00'da başlayacak ve beIN Sports 1'den canlı izlenecek.

Maçın orta ve VAR hakemi kim?

Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanacak zorlu karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Arda Kardeşler'in yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ve Serkan Olguncan yapacak.

VAR: Açıklanmadı
AVAR: Açıklanmadı

(Ajansspor)

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