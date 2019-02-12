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Galatasaray 'dünyanın en büyük 30 kulübü' arasında

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France Football dergisinin araştırmasına göre Galatasaray, "dünyanın en büyük 30 kulübü" sıralamasında 27. oldu.
Galatasaray 'dünyanın en büyük 30 kulübü' arasında

France Football dergisinin yaptığı araştırmaya göre Galatasaray, "dünyanın en büyük 30 kulübü" arasında 27. sırada yer aldı.

 

Derginin "Dünyanın en büyük kulübü hangisi?" başlığıyla okuyuculara duyurduğu araştırma haberdeki 30 kulüpten oluşan listenin, sportif başarı, sosyal medya, gelir ve gider tablosu, kadro değeri, kulüp tarihi gibi kriterlerin göz önünde bulundurularak hazırlandığı belirtildi.

İspanya kulübü Real Madrid'in 184 puanla zirvede yer aldığı araştırmada, aynı ülkeden Barcelona 177 puanla ikinci, İngiltere'den Manchester United 151 puanla üçüncü oldu.

Sıralamada Galatasaray ise 18 puanla 27. basamakta kendine yer buldu. Öte yandan France Football'un hazırladığı listede Galatasaray'ın Fenerbahçe logosuyla gösterilmesi de dikkati çekti.

Listede yer alan 30 kulüp, Real Madrid (İspanya), Barcelona (İspanya), Manchester United (İngiltere), Bayern Münih (Almanya), Liverpool (İngiltere), Juventus (İtalya), Paris Saint-Germain (Fransa), Chelsea (İngiltere), Manchester City (İngiltere), Arsenal (İngiltere), Milan (İtalya), Borussia Dortmund (Almanya), Atletico Madrid (İspanya), Tottenham (İngiltere), Inter (İtalya), Ajax (Hollanda), Olympique Marsilya (Fransa), Boca Juniors (Arjantin), Benfica (Portekiz), Borussia Mönchengladbach (Almanya), Celtic (İskoçya), El-Ehli (Mısır), Schalke 04 (Almanya), Stuttgart (Almanya), Roma (İtalya), Monaco (Fransa), Galatasaray (Türkiye), Independiente (Arjantin), America (Meksika), Santos (Brezilya) şeklinde sıralandı.

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