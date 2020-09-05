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Galatasaray'a transfer müjdesi! Orta saha geliyor..

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Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun başlamasına sayılı günler kala Galatasaray'da tüm gözler orta saha transferine çevrilmiş durumda... Sarı-kırmızılılara bu kapsamda müjde gibi bir haber geldi. .
Galatasaray'a transfer müjdesi! Orta saha geliyor..

Gelecek sezon adına çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Galatasaray'da iç transfer adına yoğun mesai harcanıyor.

Bir yandan FFP çerçevesinde orta saha transferi için arayışlarına devam eden sarı-kırmızılı ekip bir yandan da takımdan gönderilecek isimlere odaklanıyor. Pandemi nedeniyle mali kriz yaşayan Cimbom, 60 milyon euro'luk maaş bütçesini 40 milyon euro'ya düşürmek istiyor. Sporx'in haberine göre; Feghouli, Belhanda, Diagne ve Marcao gibi piyasası olan isimleri yüksek teklif gelmesi halinde göndermeyi planlayan Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim'in raporları doğrultusunda 6 futbolcuyla direkt olarak yollarını ayıracak. işte o isimler..

EMRE TAŞDEMİR

Beklenilen performansı gösterememesi nedeniyle geçtiğimiz sezon Kayserispor'a kiralanan Emre Taşdemir, yeniden kiralık olarak gönderilecek.

ŞENER ÖZBAYRAKLI

Geçtiğimiz sezon takıma katılan ancak hiçbir varlık gösteremeyen Şener Özbayraklı'ya ise ayrılması için her türlü kolaylık sağlanacak ve bonservis talep edilmeyecek.

JIMMY DURMAZ

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Denizlispor ve Göztepe'nin talip olduğu Jimmy Durmaz da gönderilecek olan isimler arasında.

JESSE SEKIDIKA

Galatasaray'ın geride bıraktığımız sezon Eskişehirspor'dan transfer ettiği Jesse Sekidika, deneyim kazanması için kiralanacak.

RYAN BABEL

Galatasaray'ın olaylı adamı Ryan Babel'de gönderilecek oyuncular arasında ancak Babel ayrılmak istemiyor.

AHMET ÇALIK

Cimbom'da geçirdiği 3.5 sezonda herhangi bir ilerleme kaydedemeyen Ahmet Çalık'la da yollar ayrılacak.

 

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