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Galatasaray'da kritik dönemeç!

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Galatasaray'ın zorlu serisi bugün Ankaragücü deplasmanıyla start alacak. Ardından Sivas ve Kayseri (D) ile karşı karşıya gelecek.
Galatasaray'da kritik dönemeç!

Süper Lig'de 8'de 8 yapan ve zirveye yerleşen Galatasaray yeniden zorlu bir periyoda giriyor. Cimbom'un 11 gün sürecek 3 maçlık serisi bugün Ankaragücü karşılaşmasıyla başlayacak. 7 Mart'ta Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek olan sarı-kırmızılılar, 14'ünde Kayseri'ye gidecek. Bugün Eryaman Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da (KKTC saatiyle 18.00) başlayacak. Ligde son yenilgisini Beşiktaş derbisinde yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 8 maçı da kazandı.

Söz konusu maçlarda 18 gol atarken, kalesinde sadece 3 gol gördü ve taraftarlarını mutlu eden bir performans ortaya koydu. Galatasaray arka arkaya oynayacağı 3 karşılaşmadan da 9 puan çıkartıp 8 maçlık serisini 11'e çıkarmayı hedefliyor. 3 maçlık cezası sona eren Oğulcan Çağlayan, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in görev vermesi halinde bugün oynayabilecek. Sakatlıkları bulunan Marcelo Saracchi ile Emre Taşdemir ise Ankara'ya götürülmedi.

 

MUHTEMEL 11'LER

ANKARAGÜCÜ: KORCAN, KULUSIC, SARLIJA, KITSIOU, ATILA, LOBZHANIDZE, İBRAHİM, LUKASIK, VOCA, ÇEKİCİ, BORVEN

GALATASARAY: MUSLERA, YEDLIN, LUYINDAMA, MARCAO, ÖMER BAYRAM, ETEBO, GEDSON, EMRE KILINÇ, ARDA, ONYEKURU, MOHAMED

DEPLASMANDA BAŞARILI
Galatasaray, deplasmanda 13 karşılaşmaya çıktı. Bu maçlarda sarı-kırmızılılar 9 galibiyet, 4 mağlubiyet alırken, 21 gol atıp, kalesinde 12 gol gördü. Aslan ligde dış sahada son oynadığı 4 maçta da (Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK, Fenerbahçe ve Alanyaspor) rakiplerini mağlup etti.

TÜM TOPLAR MOHAMED'E
Galatasaray'ın yeni transferi Mostafa Mohamed attığı gollerle takımının Süper Lig'de lider olmasında büyük rol oynadı. 23 yaşındaki futbolcu ligde görev aldığı 5 karşılaşmada rakip fileleri 5 kez havalandırdı. Ziraat Türkiye Kupası'nda da 1 gol kaydetti. SON oynanan Büyükşehir Erzurumspor maçında 2 gol kaydederek galibiyeti getiren tek başına getiren yıldız futbolcu, bugün de Terim'in en büyük kozu olacak. Tecrübeli hocanın, takımdan Mısırlı yıldızı daha fazla topla buluşturmasını istediği ifade edildi.

ÜÇ OYUNCU KART SINIRINDA
Galatasaray'da Younes Belhanda, Christian Luyindama ve Taylan Antalyalı sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu futbolcular, bugün kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve 29. haftadaki Demir Grup Sivasspor maçında forma giyemeyecek.

ANKARAGÜCÜ SON SIRADA
Süper Lig'in geride kalan bölümünde 26 maç oynayan Galatasaray, 18 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı. Sarı- kırmızılı takım, topladığı 57 puanla lider durumda bulunuyor. 25 maçta 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 15 mağlubiyet alan Ankaragücü ise 20 puanla ligin son sırasında... Hikmet Karaman ile yoluna devam eden başkent ekibi de bugün güçlü rakibini yenip moral bulmayı hedefliyor.

PAINTSIL CEZALI
Ankaragücü'nde kırmızı kart cezalısı Joseph Paintsil ile sakatlığı bulunan Atakan Çankaya, Galatasaray karşısında forma giyemeyecek.

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