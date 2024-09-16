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Galatasaray'ın yeni sponsoru "meritking.news" tartışması

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Galatasaray'ın yeni sponsoru "meritking.news" tartışma yarattı; Hande Tibuk açıklama yaptı
Galatasaray'ın yeni sponsoru "meritking.news" tartışması

Yasadışı bahis sitesi Meritking'in haber sitesi olan meritking.news adlı haber sitesi, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Birçok sosyal medya kullanıcısı yasadışı bahis sitesinin haber sitesi olarak adlandırılan meritking.news'in formaya sponsor olmasını eleştirdi.

MeritKing adlı yasa dışı bahis sitesinin sahibi Fedlan Kılıçaslan kuyumcular üzerinden karapara akladığı iddiasıyla tutuklanmıştı. "meritking.news" adlı haber sitesi ile bahis sitesinin aynı adı taşıması tepki topladı.

Galatasaray yönetimi ise konu hakkında, "Bizim sözleşmemiz meritking.news haber sitesi ile... Sözleşmede çok net madde var. Bu sitenin herhangi bir şekilde yasadışı bahis kumar falan paylaşması durumunda tek taraflı sözleşmeyi fesih etme hakkımız var" açıklamasında bulundu.

HANDE TİBUK’TAN AÇIKLAMA

Besim Tibuk'un kızı Hande Tibuk'tan konuya ilişkin açıklama geldi. NET Holding'in Yönetim Kurulu Murahhas üyesi ve Genel Koordinatörü Tibuk açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Net Holding’e ait #merit markası ile ilgili izinsiz kullanımlara karşı her türlü hukuki haklarımızı kullanmaktayız. Aslen yasadışı online bahis ve kumar sitesi işleten #meritkingnews sahipleriyle de yıllardır süren hukuki mücadelemiz devam etmektedir. Yetkililerine de gerekli bilgilendirme yapılacak ve ihtarname gönderilecektir.”

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