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Galatasaraylı futbolcunun elinde havai fişek patladı

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Elinde havai fişek patlayan Galatasaraylı futbolcu Elabdellaoui, hastaneye kaldırıldı. Elabdellaoui’nin bilincinin yerinde olduğu ve hayati tehlikesinin olmadığı açıklandı.
Galatasaraylı futbolcunun elinde havai fişek patladı

Galatasaray'ın Norveçli futbolcusu Omar Elabdellaoui, yeni yıl kutlaması sırasında elindeki havai fişeğin patlaması sonucu yaralandı.

Sarı-kırmızılı kulübün yetkililerinden alınan bilgiye göre, evindeki kutlama sırasında yaralanan Norveçli futbolcu, hastaneye kaldırıldı.

HAYATİ TEHLİKESİNİN OLMADIĞI AÇIKLANDI

Ulus’taki bir hastaneye kaldırılan Norveçli futbolcunun ilk müdahalesi yapıldı ve uzman doktorların gözetiminde durumu takip ediliyor. Şu an ameliyata alındığına dair haberlerin doğru olmadığı ifade edilirken, 29 yaşındaki futbolcunun bilincinin yerinde olduğu ve hayati tehlikesinin de olmadığı aktarıldı.

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Teknik Direktör Fatih Terim, yardımcı antrenörler, idari ekip ve takım kaptanı Arda Turan, Omar Elabdellaoui’nin yanında hastanede bekliyor.

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