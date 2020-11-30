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Galaxy Note Serisi Sonun Başlangıcına Hazırlanıyor!

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Samsung cephesinden Galaxy Note serisini ilgilendiren bir haber geldi. Analistlerin yorumlarına göre artık bu seriye ihtiyaç kalmamış olabilir.
Galaxy Note Serisi Sonun Başlangıcına Hazırlanıyor!

Galaxy Note serisi yerini kardeşlerine mi bırakacak?

Güney Koreli analistlerin açıklamalarına göre Samsung, iPhone 12 ile başa çıkabilmek için Galaxy S21 serisini erkenden piyasaya sürecek. Ocak ayında piyasaya sürülmesi beklenen telefon, selefine göre epey erken gelebilir. Bununla birlikte Galaxy S21’de, Note serisinden tanıdığımız S-Pen kaleminin yer alacağına kesin gözüyle bakılıyor. Şirketin katlanabilir telefonlara yaptığı yatırımlar, ekran boyutlarını hiç olmadığı kadar artırma potansiyeli sağlıyor.

Belki de büyük ekranlara sahip olan Galaxy S serisi varken Note serisine ihtiyaç kalmamıştır. Analistler de Galaxy S ve Z serilerinin daha ön plana çıkacağını iddia ediyor. ABD’nin Huawei’e karşı yaptırımları sürerken şirketin elini çabuk tutması iyi bir hamle olabilir.

Yine de Galaxy Note serisinin yeni bir üyesiyle daha tanışmayı bekliyoruz. Yine iddia olarak kalan bazı dedikodulara göre Haziran ayında tek varyasyon olacak şekilde Galaxy Note 21’i ve Galaxy Z Fold 3’ü göreceğiz.

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