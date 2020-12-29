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Galaxy S21 Ön Sipariş Tarihi Belli Oldu

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Güney Koreli teknoloji devi Samsung‘un merakla beklenen yeni amiral gemisi Galaxy S21 tanıtımının ne zaman olacağı gizemini korurken, Samsung Shop uygulamasından gelen bir bildirimle ön sipariş tarihi ortaya çıktı.
Galaxy S21 Ön Sipariş Tarihi Belli Oldu

Galaxy S21 ön sipariş tarihi belli oldu

XDA Developers’da yer alan habere göre, bugüne kadar hakkında birçok sızıntı gördüğümüz Samsung’un yeni amiral gemisi Galaxy S21 için net bir tarih olmasa da ön sipariş rezervasyonları resmen başlatıldı.

14 Ocak‘ta gerçekleşmesi beklenen UNPACKED 2021 etkinliğine günler kala, ABD’de Galaxy S21 serisi ön siparişe açıldı. Galaxy Shop uygulamasında yer alan bu sayfa Galaxy S21, Galaxy S21 Plus ve Galaxy S21 Ultra modellerinin tanıtılacağını ortaya çıkardı.

Ön sipariş kaydında telefon için aksesuar alımında kullanmak üzere 60 dolarlık kupon veriliyor.

Galaxy S21’in Qualcomm’un Snapdragon 888 işlemcisinden gücünü alması bekleniyor. Galaxy S21, FHD + çözünürlüğe ve 120 Hz yenileme hızına sahip 6,2 inçlik Infinity-O ekrana sahip olacak. Galaxy S21 Plus ise 6,7 inç daha büyük ekrana sahip olacak. Samsung Galaxy S21 Ultra, QHD+ ekranla gelen tek Galaxy S21 serisi telefon olacak. Samsung’un 2020’nin en iyi Android telefonlarından birinin halefi de S Pen desteğine sahip olacak.

Kamera bölümünde hem Galaxy S21 hem de S21 Plus arkada 12 Megapiksel + 12 Megapiksel + 64 Megapiksel üçlü lens sistemi ve ön tarafta 10 Megapiksel selfie kamera ile gelecek. Galaxy S21 Ultra ise arka tarafta daha etkileyici 108 Megapiksel + 12 Megapiksel + 10 Megapiksel + 10 Megapiksel kurulum ve ön tarafta 40 Megapiksel selfie kamera olacak. Her üç telefon da stereo hoparlör, kablosuz şarj ve ultrasonik ekran içi parmak izi tarayıcı özelliklerine sahip olacak.

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