Gastrite Ne İyi Gelir?

Gastrit, mide astarınızı iltihaplayan herhangi bir durumu ifade eden terimdir. Çok fazla alkol almak, ağrı kesici ilaçları aşırı kullanmak ve H. Pylori olark bilinen bakterilerin hepsi gastrite neden olabilir. Yaygın semptomlar bulantı, kusma ve en yaygını ise midede yanma hissidir. Gastritli çoğu insan evde bazı yöntemler ile bu hastalığı tedavi edebilir veya semptomlarını en aza indirebilir. Tam bu noktada bu hastalıkla karşı karşıya kalan birçok kişi “Gastrite ne iyi gelir ve nasıl geçer?” gibi sorularına yanıt arıyor. İşte bu hastalığın semptomlarını azaltmak amaçlı yapabileceğiniz bazı yöntemler ve tüm detaylar…

Gastrit, bir kişinin mide astarını etkileyen ve iltihaplanmasına neden olan bir durumdur. Bazı gastrit vakaları evde basit ilaçlar ile tedavi edilebilir. Gastrit alevlenmesine neden olabilecek birçok faktör vardır. Bunlar; aşırı alkol tüketimi, uzun süre ağrı kesici kullanmak, Helicobacter pylori (H.pylori) şeklinde anılan bakteriler ve çeşitli enfeksiyonlarla beraber çoğu zaman günlük hayattaki stres olabilir. Gastriti tedavi etmek için tıbbi tedavinin gerekli olduğu durumlar olsa da, birçok insan ufak yöntemlerle evde semptomları yönetebilir. Peki, Gastrit nedir, belirtileri nelerdir? Gastrite ne iyi gelir, nasıl geçer? İşte konuya ilişkin bilinmesi gerekenler…

GASTRİT NEDİR?

Gastrit, aşırı alkol kullanımı, kronik kusma, stres veya aspirin veya diğer antienflamatuar ilaçlar gibi bazı ilaçların kullanılmasından kaynaklanan tahrişten kaynaklanabilir.

Ayrıca aşağıdakilerden herhangi biri de olabilir:

Helicobacter pylori (H. pylori): Midenin mukoza zarında yaşayan bir bakteri; tedavi olmadan, enfeksiyon ülserlere ve bazı insanlarda mide kanserine yol açabilir.

Safra reflüsü: Safranın safra yolundan mideye geri akışı (karaciğere ve safra kesesine bağlanan)

Bakteri ve virüslerin neden olduğu enfeksiyonlar…

Kronik gastrit, akut gastrit gibi çeşitleri bulunur.

GASTRİT BELİRTİLERİ NELERDİR?

mide bulantısı kusma midede kemiren veya yanma hissi sadece az miktarda yedikten sonra dolu hissetmek.

GASTRİT NEDEN OLUR?

Aşırı alkol ve sigara tüketimi, uzun süre ağrı kesici kullanmak, Helicobacter pylori (H.pylori) şeklinde anılan bakteriler ve çeşitli enfeksiyonlarla beraber çoğu zaman günlük hayattaki stres olabilir.

GASTRİT TEDAVİSİ

Gastritli çoğu insan evde bazı yöntemler ile bu hastalığı tedavi edebilir veya semptomlarını en aza indirebilir. Tüm ilaçlar herkes için işe yaramayacaktır, bu nedenle bir kişi, hastalığın çözümünü bulmak için en uygun olanı bulmadan önce birkaçını denemesi gerekebilir. Aynı zamanda doktor tavsiyesi ile kullanılmakta olan bazı gastrit ilaçları da bulunabilir. Evde uygulanacak yöntemleri ise sizler için derledik…

Gastrite ne iyi gelir?

1. Gastrit diyeti uygulayın

Gastriti önlemek için bir diyet brokoli ve zeytinyağı içermelidir.

Gastrit, mide astarının iltihaplanmasını ifade eder, bu nedenle iltihabı en aza indirmeye yardımcı olan bir diyet tüketmek zamanla rahatlama sağlayabilir. Bununla birlikte, araştırmalar belirli bir diyetin gastriti önlediği kesin olarak gösterilmemiştir.

Bir gıda günlüğü tutarak, insanlar hangi gıdaların semptomlarını tetiklediğini belirleyebilir. Daha sonra alımlarını azaltmaya veya belirli yiyeceklerden tamamen kaçınmaya başlayabilirler.

Enflamasyona sıklıkla katkıda bulunan yiyecekler şunlardır:

işlenmiş gıdalar glüten asidik gıdalar Süt Ürünleri Şekerli gıdalar baharatlı yiyecekler alkol

2. Sarımsak özü takviyesi alın

Bazı araştırmalar sarımsak ekstraktının gastrit semptomlarını azaltmaya yardımcı olabileceğini düşündürmektedir. Çiğ sarımsak ezmek ve yemek de işe yarayabilir.

3. Probiyotikleri deneyin

Probiyotikler sindirimi iyileştirmeye ve düzenli bağırsak hareketlerini teşvik etmeye yardımcı olabilir. Probiyotik takviyeleri, bir kişinin sindirim sistemine iyi bakteriler getirir ve bu da H. pylori'nin yayılmasını durdurmaya yardımcı olabilir.

Probiyotik içeren yiyecekler yemek de gastrit semptomlarını iyileştirebilir. Bu gıdalar şunları içerir:

yoğurt Bir çeşit yöresel Kore yemeği kombucha lâhana turşusu kefir

4. Ballı yeşil çay içmek

Yeşil çay ve bal mideyi yatıştırmaya yardımcı olabilir.

Bir çalışma, haftada en az bir kez yeşil veya siyah çay içmenin, sindirim sistemindeki H. pylori prevalansını önemli ölçüde azaltabileceğini gösterdi.

Bal da enfeksiyonla savaşmaya yardımcı olan antibakteriyel özellikler içerdiğinden faydalı olabilir.

Bazı insanlar sadece ılık su içmenin mideyi yatıştırabileceğine ve sindirime yardımcı olabileceğine inanıyor.

5. Hafif yemekler yiyin

Büyük, karbonhidrat ağır yemekler yemek, bir kişinin sindirim sistemine baskı yapabilir ve gastriti şiddetlendirebilir.

Gün boyunca düzenli olarak küçük öğünler yemek, sindirim sürecini hafifletmeye ve gastrit semptomlarını azaltmaya yardımcı olabilir.

6. Sigara içmekten ve ağrı kesicilerin aşırı kullanılmasından kaçının

Sigara içmek bir kişinin mide zarına zarar verebilir ve ayrıca bir kişinin mide kanseri geliştirme riskini artırabilir.

Aspirin veya ibuprofen gibi tezgah üstü ağrı kesici ilaçların alınması da mide astarına zarar verebilir ve gastriti daha da kötüleştirebilir.

7. Stresi azaltmak

Stres gastrit alevlenmelerine neden olabilir, bu nedenle stres seviyelerini azaltmak durumu yönetmeye yardımcı olmak için önemli bir yoldur.

Stres yönetimi teknikleri şunları içerir:

masaj

meditasyon

yoga

nefes egzersizleri

Rahatsız olmasına rağmen, gastrit genellikle ciddi bir durum olarak düşünülmez. Gastritin nedeni bireyler arasında değişmekle birlikte, rahatsız edici semptomlardan kaçınmak için insanların atabileceği bazı adımlar vardır.

Gastriti önleme adımları şunları içerir:

bilinen tetikleyici gıdalardan kaçınmak sigarayı bırakmak stresi yönetmek ve azaltmak alkolden kaçınmak sağlıklı kiloyu korumak tezgah üstü ağrı kesici ilaçların kötüye kullanılmasından kaçınılması Ev ilaçları birçok insanın gastriti yönetmesine yardımcı olabilir. Bununla birlikte, semptomlar geçmezse, bir doktorla konuşmak önemlidir.

Gastriti olanlar kahvaltıda ne yemeli?

Elma, yulaf ezmesi, brokoli, havuç ve fasulye gibi yüksek lifli gıdalar…

asitleri düşük veya sebzeler gibi daha alkali gıdalar…

gazsız içecekler…

kafeinsiz içecekler…

kombucha, yoğurt, kimchi ve lahana turşusu gibi probiyotikler…