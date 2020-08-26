Gazeteci-Yazar Gürkan’ın 75 Röportajından Oluşan “Hayata İzler (3)” Kitabı Tanıtıldı

Gazeteci-Yazar Nezire Gürkan’ın röportajlarından oluşan “Hayata İzler (3)” dün 19.00’da Lorenza Cafe’de gerçekleşen etkinlikle tanıtıldı.

Nezire Gürkan’ın farklı yerlerde yayınlanan 75 ayrı röportajından oluşan kitabının tanıtım etkinliğine çok sayıda kitapseverin yanında siyasiler de ilgi gösterdi.

Gürkan etkinlikte okuyucuları için kitaplarını da imzaladı.

Kitapta yer alan röportajlar, kitaptaki sırasıyla şöyle:

“Osman Alkaş (40 yıldan beri sahnede), Gülgün Serdar (O bir öğretmen), Münise Burçaklı (60 yıllık esnaf), Elsie Slonim (Asırlık rüya), Aytaç Çağın (O bir müzik üstadı), Selma Diker (Sahne hayatından sokağa), Mustafa K. Berberoğlu (Bir Leymosun efsanesi), Durmuş Çelik (Garson, kâhya), Fatma Garanti (7 litre sütle başladı), Foto Şık/Mehmet Şık (66 yıllık hazine), Foto Rekor/Osman Rekor (TMT’nin silah deposu), Sadiye Destur (Halk kıyafetlerini güne taşıdı), Firdevs İslamoğlu (İlk hemşirelerden), Mustafa Toros (Ticarete sıfırdan başladı), Lefteri Kotsiekkas (Kuzey’de Rum, Güney’de Türk), Okan Dağlı (Aktivist, hekim, barış gönüllüsü), Orhan Kabataş (Kıbrıs Türkçesinin başucu kitabı), Özel Vassıf (Tenisin kraliçesi), Haslet Eroğlu (MS adıyla özdeşleşti), Serap Derim (Akraba evliliği nedeniyle…), Serpin O. Demirciler (Anneliğin kitabını yazdı), Fikkret Demirağ-Yusuf/Nuran Nidai-Tamer Öncül ve Bademliköy, Perihan Dürü (Öğretme, öğrenme tutkunu), Sıdıka Atalay (Yolculuğu 12 yaşında başladı), Stella Aciman (Kıbrıs’ta bir Yahudi yazar), Ezgi Bertiz (Saksafonla astımı yendi), Aytül Yorulmaz (Eller nasırlı), Doğan Ertuğ (Köyünü Lorenza’da yaşattı), Fatih Rıfkı (Şehirci, mimar, Lefkoşa tutkunu), Havva Çoban (Özel çocukların özel anneleri), Hikmet Uluçam (Kaktüsün markası), Hakan Aşık (Muhallebinin adresi), İbrahim Yazıcı (Böbrek bağışıyla yeniden doğdu), İlgen Bağcıer (13 yaşında kanserle tanıştı), Gökhan Acar (Kahveyi bisikletle sokağa taşıdı), Mete Hatay (Molohiya, kolokas, pilavuna), Hasan Hüseyin (Lefkoşa’nın kalbinde bir lezzet), Mustafa Şah (Meyhane muhabbet yeridir), Nesrin Şen (Toprağa hayat veriyor), Lefkoşa’da dönüşüm- Taş duvarlar bahçe-Derviş Zeybek, Müge Ergüden (Sıfırdan marka), Mehmet Ekin Vaiz (Neydi olacağı), Havva Ceylangüden (Öksüz doğdu, amcayı baba sandı), Gülseren/Mustafa Erkan (Arda uyuşturucu kurbanı), Arif Nurak (Ayakkabıcıdan ötesi), Özkan Öke (İskemleci), Perihan Aziz (Ambelikou ile özdeşleşti), Mahir Çapa (Bir öteki hikâyesi), Refia Arı (Ateş düştüğü yeri yakar), Mazher Zaheer (Pakistan’dan banka müdürlüğüne), Rıdvan Arifoğlu (O bir sahaf), Ali Hoca (8 yaşında akordeonla başladı), Senih Çavuşoğlu (Siyasi mizahla baş aşağı…), Doğuş/Vasvi Çiftçioğlu (Ayrı ayrı yola çıktılar…), Ayten Benli (Yarım asırdır koşuyor), Arap İbrahim/Halil İbrahim Öztansu (Gadeyifin markası), Emine Davutoğlu (Onlar mahallenin muhtarları), Simon Bahçeli (Multi kültür yaşam tarzı), Zekai Altan (Hep yereli sevdi), Şenay Ekingen (Lefkara 500 yıldan beri…), Zihni Yalçın (Tasarım yaptı, patent aldı), Nazar Erişkin (Vegan yaşam), Yena Hacışevki (Yaralar kabuk bağlasın), Ayda Sabri (Bir hayal hediye et), Yalçın Kömürcügil (Harup altın değerinde), Dalya Muhiddin (Arap baharı değil...), Devrim Barçın (Amiloidoz ile tanıştı, tanıştırdı), Mehmet Kanan (Usta’nın Yeri’nde kahve bahane), Mete Hatay (KKTC artık göçmen devleti), Lüzinyan Evi (Müzeden öte bellek), Deniz Şerifoğlu (Öğretmen olamadı, okul kurdu), Kemal Basat (Taşkent Doğa Parkı), Önsel Alihan (İsyanın müzik aleti CAJON), Ahmet Şimşek (Öykülerini print alıp zımbaladı),39 sözcükle barışa yol aç.”

NEZİRE GÜRKAN KİMDİR?

Nezire Gürkan Aynikola-Baf’ta doğdu. İlk ve orta eğitimini Kıbrıs’ta, üniversite eğitimini İstanbul’da yaptı. Marmara Üniversitesi Basın-Yayın Yüksek Okulu mezunudur. 1989 yılından 2018 Temmuz ayına kadar Türk Ajansı-Kıbrıs’ta (TAK) haberci olarak çalıştı. Çoğunluğu ajans bültenlerinden yüzlerce röportajı yayınlandı. Röportajlardan oluşan 6 ayrı kitabı var. Bunlardan ilki 2005’de yayınlanan eski Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’la ilgili “Zirvedeki Yalnızlık Kulesi”. Bu kitabın ardından 30’u aşkın farklı kişiyle röportajlarını 2010’da yayınlanan “Hayata İzler” adlı kitapta topladı. Bu kitabı 2012’de Serdar Denktaş’la röportaj niteliğindeki “Sistem Onu, O Sistemi Sevmedi” adlı kitap izledi. Yine farklı isimlerle röportajlardan oluşan “Hayata İzler 2″yi de 2013 yılında yayınladı. İş Kadınları Derneği’nin talebiyle 24 girişimci kadınla röportajlarını da 2015’te “Girişimci Kadınların Başarı Öyküleri” adlı kitapta topladı. Eski Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat’la röportajlarını da 2017’de “MAT” adıyla kitaplaştırdı. Nezire Gürkan Temmuz 2018’de TAK’tan ayrılmasının ardından serbest gazeteci olarak çalışıyor.