Gaziler Günü Yarın İki Ayrı Törenle Kutlanacak

Gaziler Günü dolayısıyla düzenlenecek ilk tören, saat 09.00’da Lefkoşa Atatürk Anıtı önünde yer alacak.
İkinci tören ise, Boğaz Şehitliği’nde saat 10.00’da düzenlenecek.
Törenler, Covid-19 salgınına karşı alınan tedbirlerle gerçekleştirilecek.
Gaziler Günü dolayısıyla düzenlenecek ilk tören, saat 09.00’da Lefkoşa Atatürk Anıtı önünde yer alacak.
İkinci tören ise, Boğaz Şehitliği’nde saat 10.00’da düzenlenecek.
Törenler, Covid-19 salgınına karşı alınan tedbirlerle gerçekleştirilecek.
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