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Gazimağusa Belediyesi, özel bakımevlerine hizmet vermeye başladı

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Gazimağusa Belediyesi, özel bakımevlerine hizmet vermeye başladı
Gazimağusa Belediyesi, özel bakımevlerine hizmet vermeye başladı

Gazimağusa Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Birimi’ne bağlı İkinci Bahar Yaşam Kulübü, Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği ile imzalanan protokol kapsamında özel bakımevlerine ilaç temini konusunda hizmet vermeye başladı. 2600 üyesine evde sağlık, kişisel bakım, diyetisyen hizmeti yanında ihtiyaç halinde ulaşım hizmeti de sağlayan İkinci Bahar Yaşam Kulübü ayrıca talep eden özel bakımevlerine kişisel bakım, sağlık ve diyetisyen kontrolünde beslenme programları da hazırlıyor.

 

Ekonomik yoksullaşmadan olumsuz etkilenen, giderleri oldukça artan, bu nedenle mali ve insan kaynağı sınırlı olan özel bakımevlerinin desteklenmesi ve güçlendirilmesi amacıyla Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği ile protokol imzalayan Gazimağusa Belediyesi, Sosyal Destek Hizmetleri Birimi’ne bağlı İkinci Bahar Yaşam Kulübü ile hizmetlerini artırarak sürdürüyor. 

 

Sosyal Destek Hizmetleri Birimi Amiri Simge Okburan, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yaşlı nüfusunun giderek arttığına dikkat çekerek tüm ülkelerin, yaşanan bu demografik dönüşüme uyumlu sosyal politikalar geliştirdiğini ifade etti. Gazimağusa Belediyesi’nin, yerel yönetimlerin insana en yakın, birincil hizmet noktası olduğu gerçeği ile hareket ettiğini belirten Okburan, insan ömrünün en uzun yaşam süresi olan bu süreçte, çevresel stresi azaltan, sağlıklı ve aktif yaşlanmayı temel alan çalışmaların önemine vurgu yaptı. Hayat pahalılığı ve alım gücünde bu belirgin aşınmanın en çok yaşlı nüfusunu ve bakımevlerinin giderlerini etkilediğini gözlemlediklerini ifade eden Okburan, “bu nedenle kendi bünyemizde bulunan uzman personelimiz ile özel bakımevlerine destek vermeye başladık. Bu bağlamda çalışmalarımızı ve hizmetlerimizi artıracağımızı da ifade etmek isterim” açıklamalarında bulundu.

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