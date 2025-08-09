  • BIST 10972.63
Gazimağusa'da ana su hattı arızalandı: Kent geneline bugünden itibaren su verilemeyecek

Gazimağusa Belediyesi, Yeniboğaziçi bölgesindeki ana su hattında meydana gelen arıza nedeniyle kent genelinde su verilemeyeceğini duyurdu. Onarım süresince tüm yerleşim birimlerine su sağlanmayacak. Vatandaşlar suyu tasarruflu kullanmaya çağrıldı.
Gazimağusa'da ana su hattı arızalandı: Kent geneline bugünden itibaren su verilemeyecek

Gazimağusa Belediyesi, arıza nedeniyle kent geneline bugünden itibaren su verilemeyeceğini duyurdu.

Gazimağusa Belediyesi’nden yapılan açıklamada, Gazimağusa’ya su taşıyan ana hattın, Yeniboğaziçi bölgesinde kalan kısmındaki bir noktada arıza meydana geldiği, onarıma bugün başlanacağı ancak onarım süresince Gazimağusa’ya bağlı tüm yerleşim birimlerine su verilemeyeceği kaydedildi.

Vatandaşlara suyu tasarruflu kullanması çağrısı yapıldı.

