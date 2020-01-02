  • BIST 115.932
  • Altın 292,003
  • Dolar 5,9552
  • Euro 6,6511
  • Lefkoşa 11 °C
  • Mağusa 11 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 9 °C
  • İskele 11 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKAMaronit topluluğu temsilcisi: “Yeşil Hat Tüzüğü’nde öngörülen değişiklikler bizi etkilerse biteriz”

Gazimağusa'da Bir İş Yerinde Yangın Çıktı

» »
Gazimağusa’da küçük sanayi bölgesinde bugün sabahın ilk saatlerinde bir iş yerinde yangın meydana geldi.
Gazimağusa'da Bir İş Yerinde Yangın Çıktı

Gazimağusa’da küçük sanayi bölgesinde bugün sabahın ilk saatlerinde bir iş yerinde yangın meydana geldi.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre Gazimağusa’da küçük sanayi bölgesinde faaliyet gösteren Tözün Kuru Temizleme isimli iş yerinin ön avlusu içerisinde bugün saat 03.30 sıralarında, henüz tespit edilemeyen bir nedenden çıkan yangın sonucu avlu içerisinde bulunan 20 adet demir kasa içerisinde muhafaza edilen muhtelif çarşaf ve havlular yanarak kullanılmaz hale gelirken, 6 adet 1x3m abatlarında plastikten mamül duvar paneli ve bir adet alüminyum pencere ısıdan eriyerek zarar gördü.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kamu-Sen’den zamlara tepki02 Ocak 2020 Perşembe 18:11
  • Cumhurbaşkanı Akıncı, ABD’nin Lefkoşa Büyükelçisi Judıth Gaıl Garber’i kabul etti02 Ocak 2020 Perşembe 17:59
  • Değirmenlik’te yarın bazı bölgelere 5 saat süreyle elektrik verilemeyecek02 Ocak 2020 Perşembe 17:58
  • Zorla alıkoyma ve hırsızlık02 Ocak 2020 Perşembe 17:40
  • Ani ve gayri tabii ölüm (Gelişme)02 Ocak 2020 Perşembe 17:38
  • Şehir Planlama Dairesi bir genelge yayınladı ve İmar planının yürürlükte olduğunu belirtti02 Ocak 2020 Perşembe 17:28
  • KKTC'de Cumhurbaşkanlığı seçimi 12 Nisan'da yapılıyor02 Ocak 2020 Perşembe 17:23
  • Bakanlar Kurulu Anayasa değişikliği önerisini Meclis'e gönderdi02 Ocak 2020 Perşembe 17:20
  • Mağusa Limanı'nda faciadan dönüldü (Video)02 Ocak 2020 Perşembe 16:47
  • Maliye Bakanlığı: OKKALI ZAM YAPMADIK!02 Ocak 2020 Perşembe 16:43
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti