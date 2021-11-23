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Geçmeyen göz altı torbalarınızın nedeni bunlar olabilir!

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Uykusuzluğun ve stresin göz altlarında koyu halkalara neden olabileceğini hepimiz biliyoruz. Uykunuzu yeterince aldığınız zaman ve stressiz hissettiğiniz zamanlarda da göz altı torbalarınız varsa, bunun altında başka bir neden yatıyor olabilir.
Geçmeyen göz altı torbalarınızın nedeni bunlar olabilir!

BESLENME ŞEKLİNİZ ETKİLİYOR

The Sun gazetesinde yer alan habere göre, göz çevrenizin yeterince iyi görünmemesinin nedeni beslenme şekliniz olabilir. Gazeteye konuşan göz doktoru Roshni Patel, “Tuz vücudun su tutmasına neden olup gözlerin altında sıvı birikmesine neden olabilir. Tuz alımınızda azalmaya gitmeniz, göz altı torbalarının da azalmasına yardımcı olabilir.” dedi. 

Anemi ile mücadele edenler için, demir açısından zengin gıdalar yemek, oksijen artışının vücudunuzdaki dokulara ulaşmasına izin verdiği ve koyu halkaların ortaya çıkmasını önlediği için semptomların azaltılmasına da yardımcı olabilir. Bu nedenle, sık sık koyu renkli göz torbalarıyla uyandığınızı fark ederseniz, beslenmenizi değiştirmeyi deneyebilirsiniz. Örneğin akşamları atıştırmalık olarak tuzlu cips yerine fırınlanmış vegan cipsleri tercih edebilirsiniz. 

Tuzlu akşam yemeklerinizi ise baharatlı patates ve sebzeler ile ıspanak gibi demir zengini gıdalarla değiştirmeyi deneyebilirsiniz. 

BAŞKA NEDENLERİ DE OLABİLİR

Göz altlarındaki koyu halkaların başka nedenleri de olabilir. Göz altı torbaları genellikle uyku eksikliği ile ilişkilendirilir ve sıvı birikiminin bir sonucu olarak gözlerin altında hafif şişlik olarak ortaya çıkar. Göz altlarındaki koyu renkli halkaların diğer nedenleri şöyle sıralanabilir:

SIVI BİRİKMESİ

 

Yaşlandıkça vücudun su tutulması daha fazla sorun haline gelebilir. Göz kapağının altındaki deri incelir ve gözlerin şişmesine neden olabilir.
Bu özellikle sabahları daha belirgin olabilir. Ayrıca vücutta daha fazla sıvı tutulmasına neden olan tuzlu bir yemek yedikten sonra belirginleşebilir. 

ALERJİLER

Polen, toz ve evcil hayvan alerjileri, insanların göz torbalarının şişmesine neden olan yaygın bir nedendir. Hangisinin buna neden olduğundan emin değilseniz bir uzmandan yardım alabilirsiniz. Böylece alerji nedeninizi kesin olarak belirleyerek maruziyetinizi en aza indirebilirsiniz. 

SİGARA İÇMEK

Sigarada bulunan nikotin uyku düzenini bozduğundan, sigara içmek göz altlarının şişmesine neden olabilir.

Bu durum sadece yorgunluğa yol açmaz, aynı zamanda vücudunuza tam olarak dinlenme ve yenilenme şansı bırakmadığı için su tutulmasına yol açar. 

Sigara içmek ayrıca cildin elastikiyetini bozar ve kolajen üretimini azaltır. Bu da cildin sarkık görünmesine neden olabilir. 

GENETİK

Bazı insanlar için göz altı şişkinliği dış ortamla ilgili değil, kalıtsal bir durumdur. Otoimmün koşulların da göz altı şişmesine neden olduğu bilinmektedir. Sabahları veya dışarı çıkmadan önce göz altlarınıza

Soğuk kompres uygulamanız torbaların görünümünü geçici olarak azaltabilir. 

GÜNEŞE MARUZ KALMAK

Gözleriniz çok fazla güneşe maruz kalıyorsa, vücudunuz gözlerinizi korumaya çalışmak için şişlikler yaratabilir. Bu doğal bir tepkidir. 
Güneş hasarı ve aşırı ısı genellikle göz altlarının şişmesine neden olur. 

 

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