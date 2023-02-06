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Gemiler 22:00'de hareket edecek

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Başbakan Ünal Üstel Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada ailelerini merak eden vatandaşların Türkiye’ye gidebilmesi için ücretsiz gemi seferleri konulduğunu açıkladı.
Gemiler 22:00'de hareket edecek

Başbakan Ünal Üstel Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada ailelerini merak eden vatandaşların Türkiye’ye gidebilmesi için ücretsiz gemi seferleri konulduğunu açıkladı.

“Ailelerin deprem bölgesine ulaşması için çalışmaya başladık. Yapılan girişimler sonucunda bu akşam saat 22.00’de bir gemimiz Girne’den Mersin’e yolcu taşıyacak. Buna ek olarak Mağusa’dan da saat 22.00’de 3 gemi Mersin’e hareket edecek. Tüm bu seferler ücretsiz olacaktır.” “Çok büyük bir felaket ile karşı karşıyayız” diyen Üstel, uçak ile de saat 14.30’da Adıyaman’a hareket edileceği bilgisi verdi. Üstel, Adıyaman’daki çocuklarımızın velilerinden birer temsilci ve kurtarma ekibi saat 14.30’da Adıyaman’a hareket edecek” dedi

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