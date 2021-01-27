Genç Girişimcilere Teknik ve Ekonomik Destek Projesi kapsamında Hızlandırma Programı başvuruları, 28 Ocak 2021 günü başlıyor

Avrupa Birliği tarafından Rekabet Edebilir İşletmeler, Kümeler ve İş Destek Kuruluşları'na Yönelik Özel Sektör Kalkınma Programı IV altında finanse edilen ve SOS Çocukköyü Derneği tarafından uygulanan Genç Girişimcilere Teknik ve Ekonomik Destek Projesi kapsamında Hızlandırma Programı başvuruları, 28 Ocak 2021 günü başladı.

Hızlandırma Programı kapsamında, özel olarak oluşturulan jüri komitesinin değerlendirmesi sonucunda 15 iş fikri Hızlandırma Programı’na kabul edilecek. 88 saat sürecek olan program kapsamında, katılımcılar uzmanlar tarafından sağlanacak Finans, İş Planı hazırlama, Pazar Araştırması eğitimleri alacak ve fikirlerini geliştirerek Küçük Hibe Programı’na hazırlanacaklar. İkinci eleme sonucunda Küçük Hibe Programı’na katılmaya hak kazanacak olan 8 katılımcı, maksimum 8,000 EURO’ya kadar hibe talep edebilecek.

Başvuruda bulunmak veya başvuru süreci hakkında daha ayrıntılı bilgi için girnegenclikmerkezi.com/gighub adresini ziyaret edebilirsiniz.

Bilgi ve ek sorularınız için 0392 815 07 68 veya 0548 830 04 60 numaralı telefonlardan Girne Gençlik Gelişim Merkezi’ne ulaşarak veya gighub@soscocukkoyu.org adresine e-mail göndererek bilgi alabilirsiniz.

Genç Girişimcilere Teknik Destek Projesi, Rekabet Edebilir İşletmeler, Kümeler ve İş Destek Kuruluşlarına Yönelik Hibe Programı IValtında finanse edilmekte ve SOS Çocukköyü Derneği tarafından uygulanmaktadır.