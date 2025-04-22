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Genç Sanatçıya Çifte Ödül!

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Devlet Genç Sanatçılar Yarışması ve Sergisi”nde “The Goddess’s Dreams” adlı çalışmasıyla “Başarı Ödülü”ne layık görülürken, “Hecate” adlı eseriyle de Kültür Dairesi Özel Ödülü’nün sahibi oldu.
Genç Sanatçıya Çifte Ödül!

Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi araştırma görevlisi Mert Şardu, Kültür Dairesi’nin “Devlet Genç Sanatçılar Yarışması ve Sergisi”nde “The Goddess’s Dreams” adlı çalışmasıyla “Başarı Ödülü”ne layık görülürken, “Hecate” adlı eseriyle de Kültür Dairesi Özel Ödülü’nün sahibi oldu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kültür Dairesi Müdürlüğü tarafından genç sanatçıları teşvik etmek amacıyla bu yıl 13’cüsü düzenlenen “Devlet Genç Sanatçılar Yarışması ve Sergisi”nin sonuçları açıklandı. Yarışmada, Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi araştırma görevlisi Mert Şardu büyük bir başarıya imza atarak iki ödüle birden layık görüldü.

İlk kez 2 boyutlu eserlerin yanı sıra 3 boyutlu çalışmalara da açık hale getirilen yarışmaya altı sanatçı toplam 13 eserle katıldı. Yarışma sürecinde özgünlük, yaratıcılık, kavramsal derinlik ve teknik beceri kriterlerine göre değerlendirilen eserler arasından Mert Şardu’nun çalışmaları öne çıktı. Sanatçı, “The Goddess’s Dreams” adlı çalışmasıyla “Başarı Ödülü”ne layık görülürken, “Hecate” adlı eseriyle de Kültür Dairesi Özel Ödülü’nün sahibi oldu.

Ödül töreni ve sergi, 19 Mayıs’ta Mağusa’da!

Seçici kurulunda; İnci Kansu, Mümine Özdemirağ Yağlı, Nilgün Güney, Osman Keten, Türksal İnce ve Zehra Şonya yer aldığı yarışmada ödül alan eserlerin yanı sıra sergilemeye değer görülen çalışmalar da sanatseverlerle buluşacak. 19 Mayıs’ta Mağusa’da açılacak sergide yer alacak eserler; özgünlük, yaratıcılık, kavramsal derinlik ile teknik ve malzeme kullanımı göz önünde bulundurularak seçildi.

Prof. Dr. Erdal Aygenç: “Bu başarı, öğrencilerimize ve genç sanatçılarımıza da ilham verecektir. Mert Şardu’yu gönülden kutluyor, başarılarının devamını diliyorum.”

“Araştırma görevlimiz Mert Şardu’nun, Kültür Dairesi tarafından düzenlenen bu önemli yarışmada hem Başarı Ödülü’ne hem de Kültür Dairesi Özel Ödülü’ne layık görülmesi, fakültemiz adına büyük bir gurur kaynağıdır” diyen Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdal Aygenç, “Bu başarı, öğrencilerimize ve genç sanatçılarımıza da ilham verecektir. Mert Şardu’yu gönülden kutluyor, başarılarının devamını diliyorum” ifadesini kullandı. 

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