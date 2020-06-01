George Floyd protestoları sırasında Trump'ın 'sığınağa götürüldüğü' iddia edildi

ABD’de George Floyd'un polis şiddetiyle öldürülmesine yönelik tepkiler sürerken, Beyaz Saray’a da sıçrayan protestolardan korunması için Başkan Donald Trump’ın sığınağa götürüldüğü öne sürüldü.

CNN, Beyaz Saray’daki bir yetkiliye ve emniyetten bir kaynağa dayandırdığı haberinde, ABD Başkanı Donald Trump’ın cuma günü Beyaz Saray önünde gerçekleştirilen George Floyd protestoları sırasında sığınağa indirildiğini belirtti. Trump’ın bir saatten az bir süre burada kaldığı aktarıldı.

Kaynaklar, Trump’ın yanında eşi Melania ile oğlu Barron’un da olduğunu söyledi.

Bir diğer kaynak, Beyaz Saray’daki durumun ‘kırmızı alarma’ evrilmesi halinde Başkan’ın Acil Operasyon Merkezi’ne götürülmesi, ‘Melania ve Barron Trump ve birinci dereceden diğer tüm aile üyelerinin de transfer edilmesi' gerektiğini söyledi.

Sığınak iddiasını daha önce New York Times gazetesi de ortaya atmıştı. Trump ise Twitter hesabından bir dizi paylaşımda bulunarak, Gizli Servis’in ‘konut içinde kendisini koruduğunu ve daha fazla emniyette hissedemeyeceğini’ söylemişti.

Beyaz Saray’ın önünde toplanan protestocular, demir barikatları yıkmış, polis de eylemcilere ses bombası ve göz yaşartıcı gazla karşılık vermişti. Trump, bir gün sonra yaptığı açıklamada ‘çabaları nedeniyle’ güvenlik güçlerini övmüştü.