  • BIST 1.402
  • Altın 493,672
  • Dolar 8,6476
  • Euro 10,3315
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKA“Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği (Değişiklik) Yasa Tasarısı” görüşüldü

Getir Yurtdışı Sınırlarını Genişletiyor

»
Avrupa pazarına kısa sürede hızlı bir giriş yapan Getir, Londra ve Amsterdam’dan sonra iki yeni şehirde daha hizmet vermeye başladı.
Getir Yurtdışı Sınırlarını Genişletiyor

Birçok ürünü anında kullanıcılara ulaştıran Getir, yurtdışında faaliyet gösterdiği ülke sayısını giderek artırıyor. Kısa süre önce Londra ve Amsterdam'da faaliyet göstermeye başlayan şirket şimdi de Avrupa'nın iki yeni şehrinde de hizmet sunmaya başladı. 

Getir yurtdışı sınırlarını genişletiyor

Getir, Londra ve Amsterdam’ın ardından Avrupa’nın iki önemli şehrinde daha hizmete başladı. Getir, 16 Haziran’da Almanya’nın başkenti Berlin’de ve 21 Haziran’da Fransa’nın başkenti Paris’te faaliyete başlayarak hizmet verdiği ülke sayısını 5’e çıkardı. Yaklaşık 1500 ürünü, dakikalar içinde kullanıcılarına teslim eden Getir, Almanya ve Fransa’da da büyümeye devam ederek yeni şehirlere açılmayı hedefliyor.

İlk günden itibaren hedeflerinin yurt dışında Getir adıyla faaliyet göstermek olduğunu ifade eden Getir Kurucu Ortağı Tuncay Tütek; “6 ay gibi kısa sürede 4 önemli Avrupa ülkesinde faaliyete başladık. Giriş yaptığımız ülkelerde, sahip olduğumuz bilgi birikimi ve teknolojik alt yapımızla operasyonumuzu hızla büyütebilme kabiliyetine sahibiz. Çok kısa zamanda Berlinlileri ve Parislileri Getir rahatlığı ile tanıştıracağımıza ve sokakları Getir moru ile renklendireceğimize inanıyoruz” dedi.

Etiketler: , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • AB'den Google'a reklamlar nedeniyle rekabet soruşturması23 Haziran 2021 Çarşamba 13:15
  • Avrupa Birliği Antitröst Kurumları, Google'a Yönelik Rekabet Soruşturması Başlattı22 Haziran 2021 Salı 22:49
  • 5G abone sayısı bu yıl 580 milyona ulaşacak22 Haziran 2021 Salı 21:54
  • Rus hacker’lar fidye yazılımlarıyla Türk şirketleri çalışamaz hale getiriyor22 Haziran 2021 Salı 21:32
  • Rekor kıran keşif: 13.1 milyar yıllık süper kütleli karadelik rüzgarı22 Haziran 2021 Salı 21:31
  • Windows 11 Performans Testinde Windows 10’u Geçti22 Haziran 2021 Salı 20:10
  • Astronotların 6 saatlik uzay yürüyüşü tamamlandı22 Haziran 2021 Salı 20:02
  • Steven Spielberg'in Yapım Şirketi Netflix'le Anlaştı22 Haziran 2021 Salı 19:58
  • "Elon Musk'ın uzay interneti sıcak havalarda kesiliyor" iddiası22 Haziran 2021 Salı 19:32
  • Youtube, Pandemide İnsanların Nasıl Videolar İzlediklerini Açıkladı22 Haziran 2021 Salı 19:01
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti