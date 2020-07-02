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Girne-Alsancak Anayolu 1. Etap yol çalışmaları başlıyor

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Girne-Alsancak Anayolu 1. Etap yol çalışmaları başlıyor
Girne-Alsancak Anayolu 1. Etap yol çalışmaları başlıyor

Karayolları Dairesi Müdürlüğü,  Girne-Alsancak anayolunun Hasan Uzun Petrol ile Starling market arasındaki kısmında bugün sabah saat 08.00’den itibaren yol yapım çalışmalarına başlanacağını duyurdu.

Karayolları Dairesi Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, yol çalışmalarına Girne-Alsancak Anayolu 1. Etap bölünmüş yol yapım ihalesi çerçevesinde başlanacak. 

Söz konusu yolu kullanacak sürücülerden, can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve yavaş seyretmeleri, hız limitlerine, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.

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