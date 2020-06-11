Girne-Anamur arası yüzerek rekor kırmıştı: Ersin Aydın kansere yenik düştü

Yüzme sporunda Türkiye'nin dünyaca üne sahip isimlerinden olan ve dün İzmir'de vefat eden Ersin Aydın, 1974 yılında Anamur - Girne arasını, 1975 ve 1977'de Manş Denizini geçerek hafızalara kazındı.

Adana'da 1947 yılında dünyaya gelen ve sulama kanallarında yüzmeyi öğrendikten sonra Adana Demirspor'da yüzme sporuna başlayan Aydın, 1964'te Galatasaray'a transfer oldu.

Uzun mesafe ve maraton sporcusu olarak birçok yarışa katılan Aydın, 1974'te 110 kilometrelik Anamur-Girne etabını 34 saatte yüzerek geçip KKTC’ye ulaştı.

Burada yüzlerce Kıbrıs Türkü tarafından karşılanan Aydın, aynı yıl Türkiye'de yılın sporcusu seçildi.

Manş Denizini 1975'te Fransa'dan İngiltere'ye, 1977 yılında da İngiltere'den Fransa'ya olmak üzere iki kez geçen Aydın, Arjantinli Antonio Abertondo'ya ait olan dünya suda kalma rekorunu da 43 saat 20 dakikaya yükseltme başarısını gösterdi.

Galatasaray'da hem yüzücü hem antrenör olarak görev yapan Aydın, 1979 yılında profesyonel sporculuğu bıraktı.

Arkasında başarılı bir kariyer bırakan Aydın, 2 yıldır gördüğü 3 farklı kanserden ikisini yenmeyi başarsa da mide kanserine yenildi.

Evli ve 2 çocuğu bulunan Aydın, evinde fenalaşmasının ardından kaldırıldığı Ege Üniversitesi Hastanesinde hayatını kaybetti.

"DÜNYA SUDA KALMA REKORU HALA BABAMDA GÖRÜNÜYOR"

Aydın'ın kızı Demet Gidiş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, babasının yüzmede dünya literatüründeki tanınan bir isim olduğunu söyledi.

Babasının ölmeden önceki sohbetlerinde vefat etmesi durumda ilk haberin Galatasaray Spor Kulübü ve Anadolu Ajansı'na verilmesini istediğini aktaran Gidiş, bunu bir vasiyet olarak görüp her iki kuruma da ölüm haberini verdiğini belirtti.

Milli sporcu babasının 12 yaşında Adana Demirspor'da yüzücülüğe başladığını aktaran Gidiş, şöyle konuştu:

"Galatasaray'da hem sporcu hem de antrenör olarak çalışmış. 2 kez Manş Denizi'ni 2 yönlü geçen bir milli sporcu. Aynı zamanda babam Anamur'dan Kıbrıs'a yüzen, oraya Türk bayrağını çeken bir sporcu. Dünya suda kalma rekoru var babamın. 43 saat 20 dakika. Bu rekor hala kendisinde görünüyor. Bize yurt dışından da uluslararası yüzme federasyonundan da görüşmek için talepler gelmişti ama sağlığı el vermedi."

Babasının değişik seçmelerde 2 kez yılın sporcusu seçildiğini vurgulayan Gidiş, denize aşık olan babasının 1979'da sporu bıraktığını, son yıllarda çeşitli yarışmalara onur konuğu olarak katıldığını sözlerine ekledi.