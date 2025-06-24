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Girne-Değirmenlik Yolunda Korkutan Kaza: 2 Kişi Yaralandı

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Direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçen araç, kamyonla çarpıştı. Yaralanan iki kişi Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.
Girne-Değirmenlik Yolunda Korkutan Kaza: 2 Kişi Yaralandı

Girne - Değirmenlik Anayolu’nda meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

24 Haziran 2025 tarihinde saat 11.00 sıralarında, Girne - Değirmenlik Anayolu’nun 8-9’uncu kilometreleri arasında, Habib Demir yönetimindeki EN 474 plakalı salon araç, Arapköy istikametine doğru seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solunda bulunan demir bariyerlere çarptı. Araç, çarpmanın etkisiyle karşı şeride geçerek, Değirmenlik yönüne doğru ilerlemekte olan KHAM Javaid yönetimindeki SN 362 plakalı kamyonun önünü tıkadı ve iki araç çarpıştı.

Kaza sonucu, EN 474 plakalı aracın sürücüsü Habib Demir ile araçta yolcu olarak bulunan Kadirhan Deveci yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili polis soruşturması sürüyor

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