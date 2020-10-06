Girne Inner Wheel Kulübü'nden Online Eğitime Katkı

Açıklama şu şekilde:

Girne Inner Wheel Kulübü olarak, sosyal sorumluluk projelerimiz kapsamında yer alan “ihtiyaçlı öğrencilere yardım” amacıyla Necati Taşkın İlkokul’unda öğrenim gören ihtiyaçlı 3 öğrenciye tablet yardımı yapılmıştır.



İçinden geçtiğimiz bu günlerde dayanışmanın ve yardımlaşmanın gereğine inanan kulübümüz, uzaktan eğitimin zorunlu hale geldiği bu süreçte, online eğitimlerini sürdürmeleri için ihtiyaçlı öğrencilere tablet yardımını gerekli görmüştür.



Bu doğrultuda Girne Inner Wheel Kulübü adına, Yönetim Kurulu Üyelerimiz, aileleri ve öğretmenleriyle birlikte gelen öğrencilere tabletlerini teslim etmiştir.