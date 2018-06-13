  • BIST 94.717
  • Altın 194,224
  • Dolar 4,6636
  • Euro 5,4843
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKAYetişkinler çevre duyarlılığı konusunda çocuklara doğru rehber olamıyor

Girne-Lefkoşa anayolunda kaza!

» »
Girne-Lefkoşa anayolunda kaza!
Girne-Lefkoşa anayolunda kaza!

Girne - Lefkoşa anayolu üzerinde bugün sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.  Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, bugün 07.50 sıralarında meydana gelen kaza Lefkoşa istikametine doğru sağ şeritte seyreden EA 230 plakalı araç sürücüsü Sinan Dilim’in (E-23) aynı şeritte önünde seyreden Fatma Kamçılı (K-37) yönetimindeki LH 574 plakalı aracın arka kısmına çarpması sonucu meydana geldi. 

Çarpışma sonucu LH 574 plakalı araç yolun solundan dışarıya çıkarak banket dışında bir takla attı. Kaza sonucu Fatma Kamçılı yaralanarak, Lefkoşa Devlet Hastanesine kaldırıldı. 

Olay hakkındaki polis soruşturması devam ediyor
 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Hür-iş, asgari ücret komisyonu’nun toplanması için çalışma bakanlığı’na başvuruda bulundu13 Haziran 2018 Çarşamba 11:55
  • Kazıların durdurulacağı haberlerine yalanlama 13 Haziran 2018 Çarşamba 11:25
  • Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün toplanacak13 Haziran 2018 Çarşamba 09:50
  • İlkokullar bugün karne aldı13 Haziran 2018 Çarşamba 09:50
  • Denetim gevşedi, müteahhit eskiye döndü13 Haziran 2018 Çarşamba 07:50
  • Taner Ulutaş'tan mesajınız var!13 Haziran 2018 Çarşamba 07:45
  • “MEVCUT SİSTEM SÜRDÜRÜLEBİLİR DEĞİL”13 Haziran 2018 Çarşamba 06:45
  • Akıncı, Eskişehir’de TANAP projesinin açılışında konuştu12 Haziran 2018 Salı 19:35
  • Erhürman YDÜ’yü ziyaret etti12 Haziran 2018 Salı 19:05
  • Üstel: “Meclis’te nisabı sağlamak hükümetin sorumluluğundadır”12 Haziran 2018 Salı 19:00
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti