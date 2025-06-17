Girne Limanı’nda Gümrüksüz Maraş Otu Yakalandı

16 Haziran 2025 tarihinde saat 10.00 sıralarında, Girne Turizm Limanı’nda Gümrük ve Rüsumat Dairesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen kontrollerde, ülkeye giriş yapan 39 yaşındaki A.A. isimli şahsın tasarrufunda gümrüğe beyan edilmemiş toplam 50,9 kilogram ağırlığında maraş otu tespit edildi.
Yasal beyana tabi olan ürünler arasında yer alan maraş otunun gümrüksüz şekilde ülkeye sokulmaya çalışıldığı belirlenirken, söz konusu ürünler emare olarak alındı.
A.A. isimli şahıs tutuklanırken, olayla ilgili polis soruşturmasının sürdüğü bildirildi
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