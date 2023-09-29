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Girne’de bir apartman dairesi ve 2 araçta yangın çıktı

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Girne’de dün bir apartman dairesi ve 2 araçta yangın meydana geldi.
Girne’de bir apartman dairesi ve 2 araçta yangın çıktı

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, Girne’de 13 Şubat Sokak üzerinde bulunan bir apartman dairesinin mutfağında muhtemelen çalışır durumdaki ekmek kızartma makinesinin alevlenmesi sonucu yangın çıktı.

Saat 10.30 sıralarında meydana gelen yangın aynı gün ev sahibi tarafından söndürüldü. Yangın sonucu, söz konusu ekmek kızartma makinesi, tost makinesi ve bir metrekare ebadında mutfak dolabı yandı.

Öte yandan dün saat 13.00 sıralarında, Girne’de Uğur Mumcu Caddesi üzerinde, Shohrat Yanbayev yönetimindeki NA 764 plakalı arkası açık van araç seyir halindeyken, muhtemelen araçta bulunan zeytin toplama makinesinin karton ambalajının tutuşması sonucu yangın çıktı.  

Yangın araç sürücüsü tarafından söndürülürken, iki zeytin toplama makinesi yanarak zarar gördü.

Girne’de saat 13.30 sıralarında meydana gelen başka bir yangın olayında, Salih Kanat Sokak üzerinde, Yeliz Seval Aydoğanlı yönetimindeki KZ 209 plakalı araçta seyir halindeyken muhtemelen aracın klima motorundaki elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu yangın çıktı.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonucu, söz konusu aracın motor bölümü tamamen, ön kaporta kısmı ise kısmen yanarak zarar gördü.

Olaylar hakkındaki polis soruşturmalı devam ediyor.

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