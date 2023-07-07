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Girne'de Trafik Kazası!

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Girne'de dün akşam meydana gelen trafik kazasında, kazaya sebebiyet veren araç sürücüsü olay mahallinden kaçtıktan bir süre sonra yakalandı.
Girne'de Trafik Kazası!

Polisin kazayla ilgili açıklaması şöyle:

06.07.2023 tarihinde, saat 21:30 sıralarında, Girne’de İskenderun Caddesi üzerinde, kimliği meçhul sürücü yönetimindeki meçhul plakalı araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizce sağ şeride geçip U dönüşü yapmaya çalışması sonucu, o esnada arkasından gelip aynı istikamete doğru seyreden Tolga AKDEMİR (E-33) yönetimindeki ZUP 548 plakalı salon aracın önünü tıkaması sonucu çarpışmışlardır. 
Kaza sonucu yaralanan ZUP 548 plakalı araç sürücüsü Tolga AKDEMİR ve araçta yolcu olarak bulunan Mehmet AYDIN (E-28) ile Fatih GÜLTEKİN (E-42), kaldırıldıkları Girne Dr. Akçiçek Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından, araç sürücüsü Tolga AKDEMİR taburcu olurken, yolcular Mehmet AYDIN ve Fatih GÜLTEKİN ise acil serviste müşahede altına aldındı. 
Yürütülen ileri soruşturma kapsamında, kaza yerinde durmayıp ayrılan kazaya methaldar aracın HK 371 plakalı araç olduğu ve sürücüsünün ise Muhammet Ali ERGÜN (E-23) olduğu tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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