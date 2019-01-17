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Göçmen karşıtı siyasetçi insan kaçakçılığından tutuklandı

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Aşırı sağcı parti Yeni Flaman İttifakının belediye meclis üyesi Melikan Kucam, insan kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle tutuklandı.
Göçmen karşıtı siyasetçi insan kaçakçılığından tutuklandı

Belçika’nın Mechelen şehrinde, aşırı sağcı parti Yeni Flaman İttifakının (N-VA) belediye meclisi üyesi, Orta Doğu’dan ülkeye Hristiyan göçmenlerin getirilmesi sürecinde usulsüzlük yaptığı gerekçesiyle tutuklandı.

'İNSANİ VİZE'DE USULSÜZLÜK

Anvers Savcılığı, Mechelen kentinin N-VA’lı belediye meclisi üyesi Melikan Kucam’ın “insan kaçakçılığı, organize suç, rüşvet ve haraç kesme” suçlarından tutuklandığını duyurdu.

Özellikle ülkedeki Süryani toplumuyla yakın ilişkileri olan Kucam’ın, Suriye ve Irak’taki Hristiyanlara “insani vize” verilmesi konusunda usulsüzlük yaptığı, normalde 350 euro karşılığında verilen insani vizeler için 2 bin ila 10 bin Euro arasında ücret aldığı iddia edildi.

Göçmen karşıtlığıyla tanınan N-VA’nın eski Mülteci ve Göç Bakanı Theo Francken, Melikan Kucam’ın yaklaşık 207 kişi için bakanlığa insani vize başvurusunda bulunduğunu açıkladı.

PARTİSİ N-VA'DAN İHRAÇ EDİLDİ

Francken, görevi nedeniyle usulsüzlükte kendisinin de sorumluluğu bulunduğuna ilişkin suçlama ve eleştirileri reddederken, konuyla bir ilgisi olmadığını ve süreçten haberdar olmadığını ifade etti.

Kucam 2 gün önce gözaltına alınmış ve hakkındaki iddialar nedeniyle aşırı milliyetçi N-VA’dan ihraç edilmişti.

Belçika, 2015 yılından bu yana Orta Doğu’da bulunan Hristiyanların ülkeye ilticasını “insani vize”lerle kolaylaştırıyor. Bu çerçevede ülkeye getirilen Hristiyan göçmenlerin sayısı 900’ü geçmiş durumda.

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