Gönyeli Alayköy Belediyesi ''Dünya Su Günü'' nedeniyle etkinlik düzenledi

Gönyeli Alayköy Belediyesi “22 Mart Dünya Su Günü” nedeniyle etkinlik düzenledi.

Gönyeli İlkokulu ve Alayköy İlkokulu’ndan Gönyeli Alayköy Belediyesi Hizmet Binası’na giden çocuklar, Dünya Su Günü nedeniyle hazırlanan pankartı, Gönyeli Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu ile birlikte renklendirdi.

Öğrenciler, Amcaoğlu ile birlikte “Dünyada Görmek İstediğin Değişimin Kendisi Ol!” yazılı pankartı boyarken hem eğlendi hem de Su Günü sebebiyle bilinçlendiler.

-Pankart Gönyeli-Alayköy Belediye binalarına asıldı

Gönyeli İlkokulu ve Alayköy İlkokulu’ndan gelen öğrenciler ve Gönyeli Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu’nun birlikte renklendirdikleri “Dünyada Görmek İstediğin Değişimin Kendisi Ol!” yazılı pankartlar Gönyeli Alayköy belediye binalarının önüne asıldı.

-Amcaoğlu: “Suyu kullanma şeklinizi değiştirerek fark yaratabilirsiniz”

Gönyeli Alayköy Belediyesi Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, etkinlikte yaptığı konuşmada, çocuklara seslenerek, “Siz, aileniz, okulunuz ve çevrenizdekiler, yaşamınızdaki suyu kullanma, tüketme ve yönetme şeklinizi değiştirerek bir fark yaratabilirsiniz. Ne kadar küçük olursa olsun atacağınız adımlar su krizinin çözülmesine yardımcı olacaktır. Dünyada Görmek İstediğin Değişimin Kendisi Ol!” ifadelerini kullandı.

-“İş birliği ile değişimi hızlandıralım”

Gönyeli Alayköy Belediyesi Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, dünyada suyu doğru kullanma noktasında birçok önemli adım olduğunu, bu adımların ülkede de atılmasını umut ettiğini ifade ederek, çocuklardan başlayarak iş birliği ile bu değişimi hızlandırabileceklerini kaydetti. Yapılan etkinlikle çocukların bu konuda bilinçlendiğini ve bu bilinçlenmenin de evlerine ve ailelerine yansıyacağını umut ettiklerini belirtti.