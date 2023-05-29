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Gönyeli Alayköy Belediyesi ve GİKAD arasında işbirliği protokolü imzalandı

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Gönyeli Alayköy Belediyesi ile Kıbrıs Türk Girişimci İş Kadınları Derneği ve Girişimci İş Kadınları Kooperatifi arasında iş birliği protokolü imzalandı.
Gönyeli Alayköy Belediyesi ve GİKAD arasında işbirliği protokolü imzalandı

Gönyeli Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, Girişimci İş Kadınları Derneği Başkanı İçim Çağıner Kavuklu’nun imza koyduğu iş birliği protokolünde kadının toplumdaki üretim potansiyelinin artırılması, kadınların ürettiği ürünleri bir merkezde toplama, ekonomiye katkıda bulunma, Kıbrıs Türk kültürünün devamlılığını sağlama ve kadınları daha da güçlendirme adına geliştirilen projelere öncülük etmenin amaçlandığı kaydedildi.

İklim krizi ile birlikte çölleşme tehdidi ile karşı karşıya oluşu nedeniyle imzalanan protokolle toprağın neminin buharlaşmadan toprak yüzeyinde kalmasını sağlayan kompost yöntemi projesinin de hayata geçirileceği açıklandı.

Gönyeli Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu protokolün kadınların üretimlerini artırmak ve ekonomik olarak gelirlerinin artırılması için çok önemli olduğunu ifade etti. Amcaoğlu, belediye olanakları ve kadınların çalışkanlığını birleştirmeyi amaçladıklarını kaydederek kadınların çok önemli projelere imza atacağına olan inancını vurguladı.

-Fermente Mutfak Projesi

Belediyeden yapılan açıklamada, protokole göre Gönyeli-Alayköy Sosyal Aktivite Mutfağının geliştirilerek fermente mutfak haline getirilmesi için tarafların birlikte çalışacağı ifade edildi. Projenin hayata geçirilmesi ile bölge kadınlarının güçlenerek ekonomik güçlerinin artırılması planlanıyor.

Fermantasyon doğal tüketimi kullanarak gıda tüketiminde kullanılan bir üretim çeşidi olarak biliniyor.

-Kompost-Yaşamı İyileştiriyoruz Projesi

Protokolün bir diğer maddesi ise iklim krizi ile birlikte ülkemiz topraklarının çölleşme tehdidi ile karşı karşıya oluşu nedeniyle, toprağın neminin buharlaşmadan toprak yüzeyinde kalmasını sağlayan kompost yöntemi projesinin hayata geçirilmesi olarak ifade edildi. Bu proje ile belediye pazarlarından elde edilen gün sonunda toplanan biyobozunur atık gıdaların komposta dönüştürülmesi amaçlanıyor.

Açıklamada kompost yapımı için eğitimlerin GİKAD ve Gİ-KA KOOP tarafından organize edileceği kaydedildi. Proje yeri olarak ise Alayköy’de belediye tarafından gösterilecek alan kullanılacak.

Kadınların üretimlerini sağlayacak ve ekonomik gelirlerinin artırılmasına yönelik projeler

Kadınların el emeği göz nuruyla ürettiği birçok ürünü pazarlayarak onlara sürdürülebilir gelir kaynaklarının kapılarını açmak ve eğitimlerle gelişimlerini sağlamak da protokolün bir amacı olarak açıklandı. Gönyeli-Alayköy Sosyal Aktivite Merkezi’nin olanakları ile GİKAD ve Gİ-KA KOOP’un çalışmalarının ve deneyimlerinin birleştiği güçlü bir yapı hedefleniyor.

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