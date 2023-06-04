Gönyeli'de Trafik Kazası!

Gönyeli’de dün Dr. Fazıl Küçük Bulvar üzerinde saat 21:30 sıralarında bir kaza meydana geldi.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, KH 162 plakalı motosiklet sürücüsü Ahmet Balçık (E-28) dikkatsiz bir şekilde Benli Market önlerine geldiğinde , o esnada trafik sıkışıklığı nedeni ile durmak zorunda kalan Cahit Emre Candan (E-36) yönetimindeki ZNF 586 plakalı aracın solundan geçmeye çalışırken aracın sol arka köşesine, daha sonra da sol arka koltukta yolcu olarak bulunan Gizem Gülcüer (K-21) tarafından açılan sol arka kapısına çarptı.

Motosiklet sürücüsü, duramayıp kontrolsüzce yoluna devam ederek yolun solundan çıkıp kaldırım üzerinden geçtikten sonra toprak boş alan içerisine devrilip durabildi.

Kaza sonucu yaralanan KH 162 plakalı motosiklet sürücüsü kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde sol ayak bileğinde kırık teşhisi sonrası yapılan müdahalenin ardından, kendi isteği ile Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesine nakledilmiştir.

Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor