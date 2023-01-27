Gönyeli'de uyuşturucu operasyonu!

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre dün, Gönyeli’de, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyon(Derin Zula Operasyonu) kapsamında; H.G.S.(E-27)’nin kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada, yaklaşık 35 gram ağırlığında “Kokain” ve yaklaşık 5 gram ağırlığında “Hintkeneviri” türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeler ile içerlerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan iki adet öğütücü bulunarak emare alınmıştır.

Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.