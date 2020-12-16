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Google Çöken Hizmetleri Hakkında Açıklama Yaptı!

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Google, yaşanan aksiliğin teknik sorunlardan kaynaklandığını belirterek sorundan etkilenen tüm kullanıcılardan özür diledi.
Google Çöken Hizmetleri Hakkında Açıklama Yaptı!

Google, dün büyük bir problemle karşı karşıya kaldı. YouTube başta olmak üzere Google Drive, Gmail, Google Meet, Google Dokümanlar, Google Arama, Google Play, Google Home, Google Haritalar ve diğer Google hizmetlerinin bir süre kullanım dışı kalmasının ardından kullanıcılar sorunun nedenini merak etmeye başladı. 

Google çöken hizmetleri hakkında açıklama yaptı!

Google hizmetlerinin kısa bir süre çökmesinin ardından, Google basın dairesinden konuyla ilgili açıklama geldi. Yapılan açıklamada, teknik sorunlar nedeniyle hizmetlerin çöktüğü, ardından bir süre sonra tüm Google hizmetlerinin yeniden aktif olduğunu belirtti.

Konuyla ilgili ek olarak Google, "Dün, dahili depolama kotasındaki sorunlar nedeniyle kimlik doğrulama sisteminde aksaklıklar meydana geldi, kullanıcıların sistemde oturum açmasını gerektiren hizmetler hata verdi. Şu anda tüm hizmetler yeniden çalışmaya başladı" ifadelerine yer verildi. Ayrıca yaşanan sorundan etkilenen tüm kullanıcılardan özür dileyen Google, bu durumun gelecekte bir daha yaşanmaması için çalıştıklarını söyledi.

Google hizmetlerine sadece Türkiye'de mi erişim sıkıntısı yaşandı?

Google hizmetlerinin bir süre boyunca erişilemez olması, kullanıcıları akıllarına Türkiye'de Google hizmetlerine ilişkin bir engelleme yapılıp yapılmadığı sorusunu getirmişti. Ancak sorunun kısa süre içinde dünya genelinde yaşandığı anlaşıldı. Erişim sorunlarının Avrupa ağırlıklı olduğu ve Türkiye'ye özel bir erişim sorununun bulunmadığı ortaya çıktı.

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