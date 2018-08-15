Google Hakkında Muhtemelen Hiç Duymadığınız 50 Şaşırtıcı Gerçek!

Google öncesinde de birçok arama motoru vardı. Altavista, Yahoo ve daha niceleri onun karşısında erimekten kurtulamadı. Günümüzde Google IT alanında çalışan herkesin iştahını kabartıyor. Sizler için Google'a dair hoş bir tur hazırladık.
Google ve Geçmişi
- Google’ın kurucuları bir arama motoru hazırlama çalışmalarına başladığında, Google’ın ilk adı “BackRub” idi. 1995 yılında geliştirilen BackRub’ın amacı backlink’leri kontrol etmekti. Google’ın kurucuları 1997 yılında servisin adını “Google!” olarak değiştirdi.
- Google adını ünlü matematik terimi googol’den almıştır. Googol, matematikte 10 üzeri 100 anlamına gelen (bolca sıfırdan oluşan) bir sayıdır.
- Larry Page’in Stanford Üniversitesindeyken kurduğu kişisel blogu Google tarafından ilk Index alan sitedir.
- Stanford Üniversitesi, Google’ın bir sitenin değerini ölçmesine yardımcı olan “PageRank”algoritmasının patent hakkını elinde tutmaktadır. Google, PageRank’i kullanmak için üniversiteye şirket hisselerinden pay vermiştir.
- Sun Microsystem’in kurucu ortaklarından olan Andy Bechtolsheim, 1998 yılında yaptığı 100 bin dolarlık yatırımla Google’ın ilk yatırımcısı olmuştur.
- Google’ın ilk sunucusu, 4 GB’lık 10 tane harddiske sahipti ve dış kaplamasında Lego’lar kullanılmıştı. Google bu sunucuyu arama motorunun Index’lenmiş verilerini saklamak için kullanıyordu.
- Google, “Google!” şeklinde ilk ana sayfasını 1998 yılında “Google.com” alan adıyla birlikte yayınladı.
- Google ilk Doodle’ını 30 Ağustos 1998 yılında yayınladı. İlk Doodle “Burning Man (Yanan Adam)” festivali için tasarlanmıştı.
- Google ilk 1 Nisan şakasını 2000 yılında “MentalPlex” teknolojisiyle yapmıştı. Arama motoruna yeni bir teknoloji kazandırdığını söyleyen Google, MentalPlex ile sadece zihninizi kullanarak arama yapabileceğinizi söylüyor, denemeden önce şapka ve gözlük gibi aksesuarlarınızı çıkarmanızı istiyordu. Sayfanın altında elbette bunun bir eşek şakası olduğu belirtiliyordu.
- Google, 2000 yılında dünyanın en iyi arama motoru seçilmişti.
- Yahoo!, Google’ın sunduğu satın alma teklifini reddetmiştir. 2002 Yılından sonra akıllanan Yahoo!, Google’ı satın almak için bu kez 3 milyar dolar teklif etmiş ancak Google kabul etmemiştir.
- Google’ın Twitter hesabı üzerinden atılan ilk tweet’i “I’m Feeling Lucky” (Kendimi Şanslı Hissediyorum)’dur. İşin içerisinde biraz kreatiflik katmak isteyen Google, mesajı herkesin anlayabileceği bir dil yerine Binary şeklinde atmıştır.
- Pac-MAN, Google’ın 21 Mayıs 2010’da yayınladığı Google’ın ilk oynanabilir Doodle’ıdır. Bu tarih aynı zamanda Arcade oyunlarının 30. yılının kutlandığı gündür.
- Google’ın tasarım ekibi 1998 yılından bu yana 2 binden fazla Doodle hazırlamıştır.
Google ve Ailesi
- Google’ın çatı şirketi Alphabet Inc. 2015 yılında kurulmuş ve tüm Google servisleri tek bir şirket altında toplanmıştır.
- Alphabet Inc. şirketinin internet sitesi “abc.xyz” alan adını kullanmaktadır. Alphabet’in ilk tercihi elbette “alphabet.com” alan adıydı fakat alan adı dolu olduğu için abc.xyz alan adı satın alındı. Bu alan adının manidar bir diğer yanı, şirketin alfabenin tüm harflerine uygun bir servisinin bulunmasıydı.
- Google’ın resmi olmayan mottosu 2015 yılına kadar “Don’t be Evil” (Kötü Olma) idi. Alphabet çatısıyla birlikte bu motto “Do the right thing” (Doğru Olanı Yap) olarak yenilenmiştir.
- 2001 ile 2017 yılları arasında Alphabet ve Google 214 satın alım yapmıştır. Bu, şirketin neredeyse her ay bir yeni satın alma yaptığı anlamına geliyor.
- Alphabet aralarında Nest Labs, AdMob, DoubleClick, Kaggle, Crashlytics, Dropcam, Xively’nin yer aldığı birçok önemli girişimin sahibidir.
- Alphabet’in kazandırdığı müşteriler sayesinde Amazon dünyanın en büyük internet şirketi olmayı başarmaktadır.
- Alphabet’in (Google) hisse senedi değerleri 2004 yılında 50 dolar civarındayken, 2018 yılında 1200 dolar seviyesine çıkmayı başarmıştır.
- Alphabet’in 2017 yılında elde ettiği ve şirketin en büyük yıllık geliri 100 milyar dolardır.
- 2017 yılı itibariyle reklam gelirleri Google ve Alphabet’in gelirinin yüzde 84’lük dilimini oluşturmaktadır.
- Alphabet’in 2017 yılında sadece araştırma ve geliştirme için yaptığı harcamalar 13.9 milyar dolardır.
- Google, 2012 ile 2017 yıllarında “en çok çalışanı olmak istenen şirket” olmayı başarmıştır. Fortune’un listesinde ise 2007 yılından 2017 yılına kadar “Çalışmak için En iyi Şirketler” listesindeki zirvesini korumuştur.
- Google’ın muhteşem kodlama yeteneklerine sahip geliştiricileri işe alırken kullandıkları foo.bar en gizli Google araçlarından biridir. Bu araç, adaylara kademeli olarak zorlaşan kodlama sorunları üretmektedir.
- Google’da yeni çalışmaya başlayan kişiler ”Noogler” (New Googlers) olarak adlandırılırlar. Taktıkları renkli şapka sayesinde Noogler’lar kolaylıkla tecrübeli çalışanlardan ayırt edilebilirdi.
- Google, çalışanlarının mesailerinin yüzde 20’sini kendi yan projelerini oluşturmaları içinkullanmalarına teşvik etmektedir. AdSense, Google News, Gmail, hatta Orkut bu politikanın sonucunda ortaya çıkmış birer yan projedir.
Google ve İmparatorluğu
- Google, Alexa’daki “Top Sites” (En İyi Siteler) arasında birinci sırada yer almaktadır. Diğer önemli Google servisleri de en yüksek sıralamaya sahip internet sitelerindendir.
- Google her gün 3.5 milyardan fazla arama sorgusuna yanıt vermektedir. Yıllık ortalama arama sorgusu hacmi 1.2 trilyondan fazladır.
- “Google” sözcüğü Oxford İngilizce Sözlüğü’nde resmen fiil olarak yer almaktadır. Bu sözlükte Google’ın karşılığı: “İnternette bir şey veya biri hakkında Google arama motorunu kullanarak araştırma yapmak,” şeklinde yer almaktadır. Türkçede resmi olmayan şekilde “Google’lamak” olarak kullandığımız fiil de buradan gelmektedir.
- Elektronik Serhat Vakfı’nın kıdemli personel avukatı Kevin Bankston, 2009 yılında “Google sizi annenizden daha iyi tanıyor” diyerek, Google’ın elindeki verinin çarpıcı büyüklüğüne dikkat çekmiştir.
- Google, 2017 yılında Mozilla’nın varsayılan arama motoru olmak için yüklü miktarda ödeme yapmıştır. Google’ın ne kadar ödeme yaptığı bilinmiyor ancak bir önceki varsayılan arama motoru Yahoo’nun yıllık toplam 375 milyon dolar ödediği bilinmektedir.
- Google’ın teknoloji temelli bir hayır severlik programı vardır ve bu program Google.org üzerinden yayın yapmaktadır.
Google ve Büyüklüğü
- Google’ın ilk ofisi, Kaliforniya Menlo Park’da kiralanmış bir garajdı.
- Şu an Google’ın 50 ülkede toplamda 70’den fazla ofisi bulunmaktadır.
- Google’da yiyecek ve içecekler çalışanlara daima yakındadır. Sergey Brin’in “Hiç kimse yiyeceklere 60 metreden uzak olmamalıdır,” takıntısının da bunda payı olduğu kesin.
- Google, yenilikçi dekorasyonlara sahip şık çalışma ofislerinin ilk öncüsüdür. Klişeleşmiş, kübik tarzdaki ofis alanları da yine Google’ın birer eseridir.
- Google’ın kampüslerinden her hafta, Google çalışanlarının kullanması için kampüse yerleştirilen 250 bisikletten 100’ü kaybolmakta veya çalınmaktadır.
- Google, Kaliforniya'daki Mountain View'da merkez kampüsü çimlerini biçmek için 2009 yılında bir keçi sürüsü kiralamıştır.
- Google, Montain View’da, “GoogleWiFi” adıyla şehir çapında ücretsiz internet sağlamaktadır.
- Google kendini resmen “köpek sever şirket” kabul etmekte ve “kediler için ofislerimiz fazlasıyla stresli olurdu,” diyerek, kedi severlerin de gönül koymamasını sağlamıştır.
- Google Chrome’da internet bağlantısı koptuğunda ortaya çıkan T-Rex dinazoru oyunu “Dino Run”, Google’ın ofisinin bahçesindeki T-Rex dinozorundan esinlenerek ortaya çıkartılmıştır.
- Google ofislerinin önünde Google renklerini içnide barındıran Lego, Android, telefon, uzay gemisi ve kutular gibi çok sayıda sembolik heykel bulunmaktadır.
Google ve Servisleri
- Google, 2013 yılında global bir sorundan dolayı yalnızca 5 dakika hizmet veremedi. 5 dakikalık kesinti sonucunda dünya çapındaki internet trafiğinde yüzde 40 düşüş gözlemlendi.
- Google’ın noktalar halinde sekmesi, Google’ın o an çalışmakta olan bir eylemi tamamlamaya çalıştığını sembolize etmektedir. Buraya kadar her şey normal, bunu oluşturma konusunda gösterilen titizlik ise bambaşka!
- Google, ana sayfası için bazı enteresan dil seçenekleri sunmaktadır. “Bork, Bork, Bork!”, Hacker ve Pirate (Korsan) gibi birçok gizli dil daha önce dikkatinizi hiç çekmiş miydi?
- Google birçok Easter Egg’e sahip. Mesela Google’a “askew” yazıp arayarak en ikonik örneklerinden birini görebilirsiniz.
- Google Çeviri, dünya çapında 100’den fazla dil için çeviri hizmeti sunan en kapsamlı çeviri aracıdır.
- Google’ın Google Haritalar için sunduğu Street View özelliği birçok sokağı görüntülememize yardımcı oluyor. Bu taramaların hepsi için Google araçlarının toplamda 80 milyon 467 bin 20 km yol kat ettiğini biliyor muydunuz?
Google gerçekten detaylar ve ilginçliklerle dolu bir şirket. Umarım, bu ilginçliklerin bir kısmını da size aktarmayı başarabilmişizdir :)
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