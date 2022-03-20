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Google, Irkçılıkla Suçlanıyor

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Cuma günü açılan davada teknoloji şirketinin; siyahi çalışanları daha düşük seviyeli işlere yönlendirdiği, onlara daha az ödeme yaptığı ve ırkları nedeniyle ilerleme fırsatı sunmadığı belirtildi.
Google, Irkçılıkla Suçlanıyor

Google’ın ayrımcılık yaptığıyla ilgili şikayet San Jose, California’daki federal mahkemeye sunuldu.

April Curley, Google’ın kendisini 2014 yılında siyahi kolejlere yönelik bir sosyal yardım programı tasarlaması için işe aldığını söyledi. Curley, bu işe alınmanın aslında bir pazarlama hilesi olduğunu söylerken, kendisi ve meslektaşları istenen reformların bir listesi üzerinde çalışmaya başladıktan sonra Eylül 2020’de kovulduğunu belirtti.

SORUNU ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE AKTARDILAR AMA…

Curley, Google’ı ayrımcılık yapmakla suçlayan veya şirkette ayrımcılıkla ilgili deneyimlerini paylaşan ilk siyahi çalışan değil. Şirketin eski çalışanlarından Lesley Miley de çalışan kimliğini gerektiği gibi takmış olmasına rağmen iki kez bir Google ofisine girerken iş arkadaşları tarafından fiziksel olarak durdurulduğunu söyledi. Miley ve diğer çalışanlar bu sorunu üst düzey yöneticilere anlattıklarını da belirtti.

Curley’in avukatı Ben Crump yaptığı açıklamada, “Google, çeşitliliği artırmak istediğini iddia etse de aslında siyahi çalışanlarına az değer veriyor, düşük ödeme yapıyor ve onlara kötü davranıyor” dedi.

Crump, Mayıs 2020’de Minneapolis polis memuru Derek Chauvin tarafından öldürülen George Floyd’un ailesini temsil eden bir sivil haklar avukatı. Curley’nin davası, Google’daki mevcut ve eski siyahi çalışanlar için tazminatları tazmin etmeyi ve onları uygun pozisyonlarına ve kıdemlerine geri döndürmeyi amaçlıyor.

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