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Google temizliğe başlıyor: Milyonlarca hesap silinecek

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Google, 2 yıldır kullanılmayan hesapları önümüzdeki hafta kapatmaya başlayacak. Kullanıcılar bu süreç içerisinde hesaplarında oturum açtıkları takdirde silinme tehlikesiyle karşı karşıya kalmayacak.
Google temizliğe başlıyor: Milyonlarca hesap silinecek

Google, geçtiğimiz haftalarda 2 yıldır aktif olmayan kullanıcıların hesaplarını sileceğini açıkladı.

1 ARALIK İTİBARIYLA BAŞLIYOR

Şirketin bu hafta aktif olmayan kullanıcıların Gmail, Drive ve Fotoğraf hesabını 1 Aralık Cuma gününden itibaren silmeye başlayacağı kaydedildi.

Google daha önce, kurulduklarından bu yana kullanılmayan hesapların başlangıçta doğrama bloğuyla karşı karşıya kalacağını belirtmişti.

Öte yandan İşletmeler, okullar ve diğer kuruluşlar aracılığıyla edinilen hesaplar olası silme işlemine tabi tutulmayacağı belirtildi.

Şirket, bir hesapta oturum açmanın yanı sıra, bir e-postayı okumanın, bir Google dökümanı oluşturmanın hatta bir YouTube videosu izlemenin de aktiflik olarak nitelendirilebileceğini kaydetti.

Ayrıca bir haber kuruluşuna ya da Google Hesabına bağlı bir uygulamaya abonelik de bu kapsama giriyor.

GOOGLE HESABI NASIL AKTİF TUTULUR?

Hesabınızı aktif tutmanın en basit yolu, en az iki yılda bir oturum açmaktır. Google hesabınızda oturum açtıysanız, hesabınız etkin kabul edilir ve silinmez.

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