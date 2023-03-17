Google, yapay zekayı Gmail’e taşıyor

Arama motoru devi Google, aralarında e-posta uygulaması Gmail’in de bulunduğu Dokümanlar, Tablolar, Slaytlar gibi iş uygulamalarında yapay zeka kullanacak.

Rakip yapay zeka ChatGPT’ye Google’ın yeni hamlesini sorduk. Görsel: Diken

Google, Microsoft’la girdiği yapay zeka yarışında yeni bir hamle yaptı.

Arama motoru devi, e-posta uygulaması Gmail, yazı uygulaması ‘Google Dokümanları‘, tablo ve hesap yapabilen ‘Sheets‘ ve sunum için kullanılan ‘Slaytlar‘ ile diğer işyeri (WorkSpace) uygulamalarında yapay zekanın gücünden yararlanacağını bugün şirket blogundan duyurdu.

Bu ay Dokümanlar ve Gmail’deki uygulamayı bir grup kullanıcıyla test edecek olan şirket önümüzdeki dönemde diğer uygulamaları devreye sokacağını bildirdi.

Boş sayfayla beyin fırtınası

Google, önünüzde açık duran boş doküman sayfasıyla yazmayı düşündüğünüz konuyla ilgili ‘beyin fırtınası’ yapabileceğinizi ya da e-postanızın taslak halinin Gmail tarafından yazılacağını söylüyor. Blog sayfasında verilen örneğe göre dokümandan ‘Satış temsilciliği için bir iş tanımı’ yazmasını isteyeceksiniz, metin saniyeler içinde önünüze gelecek, size ‘ince ayar‘ yapmak kalacak.

Google, Workspace uygulamalarına gelecek yapay zeka destekli diğer özellikleri şöyle sıraladı:

*Gmail’inizi taslak haline getirin, yanıtlayın, özetleyin ve önceliklendirin.

*Dokümanlar’da beyin fırtınası yapın, düzeltin, yazın.

-Slaytlar’da otomatik olarak oluşturulan resimler, ses ve videolar ile yaratıcı sunumlar hazırlayın.

*E-Tablolar’da otomatik tamamlama, formül oluşturma ve bağlamsal sınıflandırma yapın.

*Meet’te yeni arka planlar oluşturun ve notlar alın.

*Chat’te işleri halletmek için iş akışlarını etkinleştirin.