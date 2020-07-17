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Google’ın Hindistan’a yatırımının yarısı ülkenin en zengin kişisinin şirketine harcanacak

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Google’ın Hindistan’a yatırımının yarısı ülkenin en zengin kişisinin şirketine harcanacak
Google’ın Hindistan’a yatırımının yarısı ülkenin en zengin kişisinin şirketine harcanacak

Google’ın Hindistan’da gelecek 5 ila 7 yıl içerisinde 10 milyar dolar yatırım yapacağını açıklamasından iki gün sonra bu yatırımların nasıl olabileceğine dair detayları içeren yeni bir açıklama daha geldi.

Google’ın çatı şirketi Alphabet’in CEO’su Sundar Pichai, 15 Temmuz’da Twitter’dan yaptığı açıklamada Hindistan’ın Reliance Industries şirketi altında faaliyet gösteren, 388 milyon aboneye sahip telekomünikasyon şirketi Jio Platforms’un yüzde 7,7 hissesini 4,5 milyar dolar karşılığın satın aldıklarını duyurdu.

Sundar Pichai, Jio Platforms ile varılan anlaşmanın, Hindistan’a yapılacak 10 milyar dolarlık “Hindistan için Google, Dijitalleşme Fonu” yatırımının ilk parçası olduğunu ve akıllı telefonu olmayan 100 milyonlarca Hindistanlının bu teknolojiye ulaşmasını hedeflediğini söyledi.

SONRADAN GELİP HERKESİ GEÇTİ

1,3 milyar insanın yaşadığı Hindistan’da 500 milyondan fazla insanın internete erişimi var ve hemen hemen hepsi Google destekli Android yazılıma sahip, çok da pahalı olmayan akıllı telefonları kullanıyor.

Bu akıllı telefon büyümesinin çoğu ise, 2019 yılında ülkenin en zengin kişisi Mukesh Ambani tarafından kurulan Jio Platforms sayesinde oldu.

4G teknolojisini uygun fiyata ülkeye getiren Jio, rekabet gücünü eline almasıyla ülkenin bir anda en büyük mobil şebeke operatörü oldu. 388 milyon abone bugün, ABD’nin 328 milyonluk nüfusundan bile fazla.

FACEBOOK DA HİSSEDARI OLDU

E-ticaret, online TV platformları, müzik servisleri, online oyunlar ve video konferans uygulamaları gibi birçok alanda internet gücünü büyütmek isteyen Jio’ya kuruluşundan bu yana “destek” yağıyor.

Sadece son üç ayda dünyanın farklı yerlerinden 20 milyar dolar yatırım alan Jio’dan nisanda yapılan açıklamada Facebook’un yüzde 10 hissesini 5,7 milyar dolara satın alacağını duyurulmuştu.

Facebook’u General Atlantic, Vista Equity Partners, Silver Lake Partners, Intel ve Qualcomm yatırımları takip etti.

GOOGLE’IN PLANI NE?

Google’dan 13 Temmuz’da yapılan açıklamaya göre Hindistan’a yazılım ve uygulama büyümesine odaklanan, “Dijitalleşme Fonu” adı verilen 10 milyar dolarlık bir yatırım yapılacak.

Alphabet CEO’su Sundar Pichai’nin “Sermaye yatırımları, iş birlikleri, operasyon, altyapı ve çevre yatırımları” diyerek açıkladığı yatırımlar ayrıca, yapay zeka ve eğitim alanlarına da odaklanacak.

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