Google'ın Yapay Zekası, Kanser Tespitinde Doktorlardan Daha Başarılı Oldu

Vakaların yüzde 1,2'sinde ise meme kanseri teşhisi konulan kadınların aslında hasta olmadıkları belirlendi.

BBC Türkçe'nin aktardığı bilgiye göre, yapay zeka, mamografi filmlerini bir radyoloğun okuduğu vakaların yüzde 2,7'sinde kanserin atlandığını tespit etti.

Saniyeler içinde sonuç

Mamografi filmlerini birkaç saniyede değerlendirebilen programın, meme kanserinde doğru teşhis oranını artırıp her durumda son kararı verecek olan radyologların yükünü hafifletebileceği belirtiliyor.

Meme kanseri, kadınlarda kalp hastalıklarından sonra ikinci büyük ölüm nedeni. Fakat erken teşhis ve tedavi sonucu büyük oranda değiştirebiliyor.

Araştırmada sadece ABD ve İngiltere'de her yıl toplam 42 milyondan fazla mamografi incelendiğine dikkat çekildi.

İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi'nde (NHS) mamografi filmleri iki doktor tarafından birden okunuyor. Doktorların teşhiste uzlaşamadığı durumlarda üçüncü bir doktordan görüş isteniyor.