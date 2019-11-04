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Gorbaçov BBC'ye konuştu: Rusya ve Batı arasındaki gerilim dünya için büyük tehlike

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Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin (SSCB) son lideri Mihail Gorbaçov, Berlin Duvarı'nın yıkılışının 30'uncu yıldönümü öncesi BBC'ye konuştu.
Gorbaçov BBC'ye konuştu: Rusya ve Batı arasındaki gerilim dünya için büyük tehlike

Rusya ve Batı arasındaki mevcut gerilimin dünya için "büyük bir tehlike" oluşturduğunu söyleyen Gorbaçov, "Tüm devletler, bizler ve gezegenimiz için nükleer silahların imha edilmesi gerektiğini deklare etmeli" dedi.

Mihail Gorbaçov, "Başta nükleer silahlar olmak üzere, kitlesel imha silahları var oldukça, tehlike de o denli büyük olacaktır" diye konuştu.

'Serin savaş'

BBC Moskova Muhabiri Steve Rosenberg, geçmişte Rusya ile Batı arasında yaşananların "Soğuk Savaş" olarak anılmasına atıfta Gorbaçov'a, bugün yaşanan gerilimi "nasıl tanımladığını" sordu.

Gorbaçov, Rosenberg'e şu yanıtı verdi:

"Serin… Ama hala bir 'savaş'."Bakın hala farklı yerlerde çatışmalar var, hala ateşler açılıyor. Savaş uçakları, savaş gemileri oraya buraya her yere gönderiliyor. Bizim istediğimiz böyle bir durum değil."

ABD ve Rusya, 1987 yılında imzalanan Sovyetler Birliği'nin dağılması sonrası Rusya'nın taraf olduğu Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) çekilmişlerdi.

INF Anlaşması, dönemin ABD Başkanı Ronald Reagan ve Sovyetler Birliği lideri Mihail Gorbaçov tarafından imzalanmıştı.

Anlaşma, menzili 500 ile 5 bin 500 kilometre arasında olan karadan havaya orta menzilli füzelerin yasaklanmasını öngörüyordu.

'Berlin'de kan dökülmesine izin veremezdik'

Doğu ve Batı Almanya, Berlin Duvarı'nın 9 Kasım 1989'da yıkılmasının ardından birleşmiş, SSCB gelişmelere müdahil olmama kararı almıştı.

Gorbaçov o döneme ilişkin olarak ise "Kan dökülemezdi. Buna izin veremezdik. Özellikle Almanya için, bizim için, Avrupa için, tüm dünya için bu kadar önemli bir konuda. Dolayısıyla müdahale etmeyeceğimizi açıkladık" dedi.

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