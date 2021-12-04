  • BIST 1.910,41
  • Altın 779.61577
  • Dolar 13.7178
  • Euro 15.5042
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKACovid: Omicron varyantı nedeniyle İsrail 14 gün boyunca sınırlarını yabancılara kapatıyor

Gözaltına Alınan Çift, Polis Arabasında Cinsel İlişkiye Girdi

» »
Gözaltına Alınan Çift, Polis Arabasında Cinsel İlişkiye Girdi
Gözaltına Alınan Çift, Polis Arabasında Cinsel İlişkiye Girdi

Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinde yaşayan Yordan Noa isimli adamın ehliyetine, daha işlediği bir suçtan dolayı el konulmuştu. Ancak yine de kız arkadaşıyla birlikte trafiğe çıkan şahıs, gözaltına alındı. Noa ve kız arkadaşının polis aracında cinsel ilişkiye girmesi ise pes dedirtti. İkili bu anları video kaydına da aldı.

ABD'nin Florida eyaletinde ikamet eden 24 yaşındaki Yordan Noa isimli genç, trafikte sık sık suç işliyordu. Polis ekipleri, son olarak gencin ehliyetine el koydu. Ancak yine de akıllanmayan Noa, kız arkadaşı Joy Watkins ile birlikte ehliyetsiz şekilde yola çıktı.

POLİS GÖZALTINA ALDI

Polis ekipleri, yolda durdurdukları Yordan Noa'danehliyet istedi ancak adamın ehliyetine el konulduğu anlaşıldı. Bunun üzerine Noa ve kız arkadaşı gözaltına alınarak, polis aracının arka tarafına bindirildi.

 

FIRSATA ÇEVİRMEK İSTEDİLER

İkili, gözaltına alınmayı fırsata çevirmek için Only Fans hesaplarına yüklemek için bir video çekmeye karar verdi. Kameralarını açan çift, polis aracında cinsel ilişkiye girmeye başladı.

Gözaltına alınan çift, polis arabasında cinsel ilişkiye girdi

SERBEST BIRAKILIP YENİDEN GÖZALTINA ALINDI

Polis ekiplerinin güvenlik kayıtlarını izlemesinin ardından çiftin cinsel ilişkiye girdiği ortaya çıktı. Bu olaydan önce serbest bırakılan genç kız Joy Watkins, işlediği suç nedeniyle yeniden gözaltına alındı.

KEFALET ÜCRETİ ÖDEDİ

Ehliyetsiz araç sürme suçundan bir süre tutuklu kalan Yordan Noa ve kız arkadaşı, kefaletlerini ödedikten sonra serbest bırakıldı. Şu anda tutuksuz yargılanan Noa, 13 Aralık'ta yeniden hakim karşısına çıkacak.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ABD'den Yunanistan'a 33,5 milyon dolarlık askeri yatırım01 Aralık 2021 Çarşamba 18:51
  • Hırsızlıkla suçlandı; 2,1 milyon dolar tazminat kazandı01 Aralık 2021 Çarşamba 18:17
  • Xiomara Castro, Honduras'ın ilk kadın devlet başkanı olacak01 Aralık 2021 Çarşamba 16:32
  • ABD-Taliban görüşmesinde gündem: Afganistan’da kapsayıcı bir hükümetin kurulması01 Aralık 2021 Çarşamba 15:02
  • Ünlü Türk doktor Mehmet Öz, ABD Senatosu için adaylığını açıkladı01 Aralık 2021 Çarşamba 11:51
  • NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Rusya’nın Ukrayna’ya karşı herhangi bir saldırısının bedeli ağır olacaktır01 Aralık 2021 Çarşamba 11:31
  • Eski ABD Başkanı Trump’tan Meghan Markle’a bombardıman: Kraliçe’yi incitti, Harry’yi kullandı01 Aralık 2021 Çarşamba 10:48
  • Koronavirüs yardım paralarıyla kendisine Lamborghini aldı01 Aralık 2021 Çarşamba 10:19
  • Cinsel saldırı suçlamasıyla yargılanan Marilyn Manson'ın evine polis baskını30 Kasım 2021 Salı 18:50
  • Barbados’ta 396 yıl sonra özgürlük… Cumhuriyet ilan edildi30 Kasım 2021 Salı 17:02
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti