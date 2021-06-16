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Gözler Biden-Putin Zirvesinde

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G7 ve NATO zirvelerinin ardından dünyanın gündeminde bugün yapılacak Biden-Putin zirvesi var. İki lider İsviçre’de ilk kez yüz yüze görüşecek.
Gözler Biden-Putin Zirvesinde

G7 ve NATO zirvelerinin ardından dünyanın gündeminde bugün yapılacak Biden-Putin zirvesi var. İki lider İsviçre’de ilk kez yüz yüze görüşecek.

Soğuk Savaş’tan bu yana en sorunlu dönemini yaşayan ABD-Rusya ilişkilerinde gözler İsviçre’de.

ABD Başkanı Biden ile Rus Lider Putin Cenevre’de yüz yüze görüşecek.

ABD Başkanı Biden: Putin akıllı ve zorlu bir rakip

ABD Başkanı Joe Biden, görüşme öncesi “Gerilimi tırmandırmak niyetinde değiliz” dedi, Rus Lider Vladimir Putin’i “akıllı ve zorlu bir rakip” olarak nitelendirdi.

Daha önce Putin için söylediği “katil” sözünün hatırlatılması üzerine, “Bunun önemli bir konu olduğunu düşünmüyorum” dedi.

Rus lider Putin: Sert söylemler Amerikan kültürünün tezahürü

Putin ise Rus-Amerikan ilişkilerinin ABD’deki iç siyasi mücadeleye kurban edildiğini söyledi.

Biden’in kendisi için söylediği “katil” sözünün hatırlatılması üzerine “Sert söylem Amerikan kültürünün tezahürüdür” değerlendirmesi yaptı.

Liderler ayrı ayrı basın toplantısı düzenleyecek

Zirvenin programına ilişkin de Kremlin’den açıklama geldi. Putin’indış politikadanışmanı Yuri Uşakov, görüşmenin üç aşamalı olacağını duyurdu.

İki lider önce dar formatta, dışişleri bakanlarının da katılımıyla bir görüşme yapacak. Ardından heyetlerarası görüşmeye geçilecek. Gerek görülürse görüşmeler sürecek.

Zirve sonrasında liderlerin ortak değil, ayrı ayrı basın toplantısı yapması planlanıyor.

ABD basını zirveden sonuç çıkmasını beklemiyor

Amerikan basınında ise zirvenin bir çözüm üretmeyeceği görüşü öne çıkıyor.

Washington Post gazetesinde, Biden’ın Putin’i siber saldırılar, insan hakları ve seçimlere müdahale gibi birçok konuda zorlayacağı ancak Putin’in bu suçlamaları kabul etmeyeceği ve zirvenin çıkmaza gireceği analizine yer verildi.

New York Times’ta yayımlanan bir makalede de, diplomasi yolunun seçilmesinin iyiye işaret olduğu ancak zirveden bir ortak açıklama beklenmemesi gerektiği ifade edildi.

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