Grivas müzesine AKEL’den tepki

Baf’a bağlı “Hloraka” köyünde EOKA örgütünün kurucusu Yorgos Grivas’ın misafir edildiği evin müzeye dönüştürülmesi yönünde alınan karar AKEL tarafından kınandı.

Politis ve diğer gazeteler, “Hloraka” ihtiyar heyeti tarafından, EOKA’nın kurucusu Yorgos Grivas’ın konuk edildiği evin satın alınarak müzeye dönüştürülmesi kararına AKEL’den tepki geldiğini yazdılar.

Habere göre AKEL’den yapılan açıklamada, Hloraka köyü ihtiyar heyetinin, söz konusu evin tarihi müzeye dönüştürüleceği yönünde ikna çabalarının, evin satın alınmasında “EOKA 1955-59 Tarihi Mücadelesi Konseyi’nin” maddi katkı koyacak olması sebebiyle ikna edici olmadığı belirtilerek kararın yeniden değerlendirilmesi için çağrıda bulunuldu.