  • BIST 2.088,48
  • Altın 930.141
  • Dolar 14.7748
  • Euro 16.2162
  • Lefkoşa 6 °C
  • Mağusa 6 °C
  • Girne 8 °C
  • Güzelyurt 4 °C
  • İskele 6 °C
  • İstanbul 2 °C
  • Ankara -1 °C
SON DAKİKAPutin, Rusya'nın nükleer gücü için 'özel alarm' emri verdi

Günde 10 Bin Adım Efsanesi Çürütüldü

» »
Amerikalı araştırmacılar her gün 6 bin ila 8 bin adım atmanın 60 yaş üzeri için ölüm riskini yüzde 54 azalttığını ortaya çıkarırken, 8 binden fazla adımın herhangi bir ek faydasının olmadığını ileri sürdüler.
Günde 10 Bin Adım Efsanesi Çürütüldü

Sağlık için günde 10 bin adım efsanesi çürüten yeni araştırmaya göre özellikle 60 yaşın üstündekiler için 6 ila 8 bin adımın yeterli olduğunu ortaya çıkardı.

Massachusetts Amherst Üniversitesi’nden bir ekip, dört kıtadan yaklaşık 50 bin kişiyi inceleyen 15 çalışmadan elde edilen bulguları gözden geçirdi. Çalışma, 60 yaşın altındaki kişilerin erken ölüm riskini düşürmek için her gün en az 8 bin adım atmayı hedeflemesi gerektiğini buldu. Ancak araştırma, günlük toplam adım sayısının ötesinde, yürüme hızı ile kesin bir ilişki bulamadı.

47 BİN KİŞİYİ İNCELEDİLER

Araştırma ekibi, optimal adım sayısını bulmak için çalışmalarda 47.471 yetişkini günlük ortalama adımlarına göre dört gruba ayırdı. En düşük adım grubu ortalama 3.500 adım attı; ikinci grup, 5800; üçüncü grup, 7.800; ve dördüncü grup da 10.900 adım attı.

Ekip, gönüllüleri yaşlarına göre ayırdıktan sonra, 60 yaş üstü için erken ölüm riskinin 6 bin ila 8 bin adımla düştüğünü ve bunun ötesinde bir fayda sağlamadığını ortaya çıkardı. 60 yaşından küçük yetişkinlerde ise günde 8 bin ila 10 bin adımda erken ölüm seviyesinin düştüğü görüldü.

10 BİN ADIM, BİLİME DAYANMIYOR

Bulgular Lancet Halk Sağlığı dergisinde yayınlandı. Araştırmanın baş yazarı Dr Amanda Paluch da 10 bin adımlık adım hedefinin bilime dayanmadığını ve pedometre satmak için 1964 Japon pazarlama kampanyasından geldiğini söyledi.

Eylül ayında yapılan başka bir araştırmada da günde en az 7 bin adım yürümenin orta yaşlı insanların erken ölüm riskini yüzde 72 oranında azalttığını tespit etmişti. JAMA Network Open’da yayınlanan araştırmada, 38 ila 50 yaşları arasındaki 2.110 kişi 2005’ten başlayarak ortalama 11 yıl boyunca takip edildi.

AKTİVİTE CİHAZLARI SAYESİNDE FAZLADAN 50 DAKİKA EGZERSİZ YAPIYORLAR

Araştırmanın baş yazarı Dr Paluch adım takip etmenin artık cihaz ve uygulamalarla çok daha kolay olduğuna dikkat çekip “Günde daha fazla adım, sağlığınız için çok daha iyi” diyor.

Ocak ayında yayınlanan bir araştırma, Fitbits ve Apple gibi aktivite cihazları takan kişilerin her gün fazladan 1.200 adım attığını ve haftada yaklaşık 50 dakika daha fazla egzersiz yaptığını buldu.

Araştırmacılar, son on yılda yaklaşık 17.000 yetişkinin katıldığı, giyilebilir izleme cihazlarıyla ilgili 100’den fazla rastgele denemenin sonuçlarını inceledi. Bulgularını BMJ’de yayınlayan Kopenhag Üniversitesi’nden akademisyenler, günlük aktivite artışlarını küçük ila orta olarak niteledi. Ancak, çoğu yetişkinin önerilen aktivite seviyelerini karşılamadığına dikkat çekildi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türk Girişimsel Radyoloji Derneği’nin Yıllık Toplantısı Girne’de Yapılıyor13 Mart 2022 Pazar 13:57
  • Temaslı Kişilerle İlgili Yeni Kararlar Açıklandı13 Mart 2022 Pazar 13:29
  • Profesör Uyardı: Maske Kuralı Gevşedi, Yeni Tehlike Ortaya Çıktı13 Mart 2022 Pazar 13:24
  • KKTC’de Kayıtlı 320 MS Hastası Var… Bunlardan 99’u Derneğe Üye13 Mart 2022 Pazar 11:29
  • Felç geçirdikten sonra dili kararıp "kıllandı"12 Mart 2022 Cumartesi 19:50
  • Şekersiz sakız ağız sağlığını koruyarak erken doğumların önüne geçebilir mi?12 Mart 2022 Cumartesi 18:40
  • Deltacron: Nedir, nerelerde görüldü, endişelenmeli miyiz?12 Mart 2022 Cumartesi 17:55
  • Dünyada tütün kaynaklı ölümlerin gelecek 8 yılda iki katına çıkması öngörülüyor12 Mart 2022 Cumartesi 17:25
  • Meyve-sebzeler nasıl daha iyi temizlenir?12 Mart 2022 Cumartesi 16:55
  • DSÖ’den Ukrayna’ya Uyarı: Patojenleri İmha Edin12 Mart 2022 Cumartesi 12:12
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti