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Güney Kıbrıs, çevreyle ilgili AB hukukuna uygun hareket etmediği gerekçesiyle yaptırımlarla karşı karşıya

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Sayıştay raporuna göre Güney Kıbrıs, çevreyle ilgili iki dava nedeniyle AB mahkemesinde yargılanıyor. Tarım ve Çevre Bakanlığı'nın ihmal ve AB hukukunu uygulamadaki yetersizliği eleştirilirken, ülkenin ekonomik yaptırımlarla karşılaşabileceği belirtildi.
Güney Kıbrıs, çevreyle ilgili AB hukukuna uygun hareket etmediği gerekçesiyle yaptırımlarla karşı karşıya

Güney Kıbrıs’ın çevreyle ilgili iki dava yüzünden Avrupa Birliği (AB) mahkemesi sanık sandalyesinde olduğu, Sayıştay raporunda ise yasadışılıklar ilgili ciddi sorular, devlet otoritelerinin özensizliği ve AB hukukunun etkin bir şekilde uygulanması eksiliğinin kayda geçirildiği belirtildi.

Fileleftheros gazetesi konuyla ilgili haberinde Sayıştay başkanlığının Rum Tarım, Tarımsal Kalkınma ve Çevre bakanlığıyla ilgili dünkü raporunda ciddi bulgular, kronik eylemsizlikle ilgili şikayetler ve Rum Yönetimi aleyhinde çevre konularıyla ilgili sert ekonomik yaptırımlar uygulanması tehlikesinin yer aldığını yazdı.

Güney Kıbrıs’ın çevreyle ilgili iki dava yüzünden AB mahkemesi sanık sandalyesinde oturduğunu yineleyen gazete, ciddi gecikmeler ve ekonomik yaptırım tehlikeleri tespit edildiğinin Sayıştay başkanlığının raporunda bulunduğunu kaydetti.

Haravgi gazetesi ise konuyla ilgili haberinde Sayıştay başkanlığının dün kamuoyuyla paylaşılan raporunda tarım bakanlığında bir dizi ciddi ihmal ve eksiklik kayda geçirildiğini belirtti ve raporun Avrupa direktifleriyle uyum sorunlarına işaret ettiğini ifade etti.

Haberde bu uyum sorunlarının mali yaptırımlara yol açabileceği de kaydedildi.

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