Güney Kıbrıs-Mısır-Yunanistan Üçlü Zirvesi Dün Gerçekleşti

Güney Kıbrıs, Mısır ve Yunanistan arasında dün yapılan zirvede, üç ülkenin Türkiye’nin Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi” içerisinde yaptığı sismik araştırmalarla sondaj faaliyetlerinin, Yunan kıta sahanlığı ve hava sahası içerisindeki “ihlallerinin” ve Maraş’taki “yasadışı eylemlerinin” kınandığı bildirildi.

Alithia gazetesi “Kıbrıs-Yunanistan-Mısır’dan Türkiye’nin Kışkırtmalarına Karşı Ortak Cephe” başlıklı haberinde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ve Mısır Devlet Başkanı Abdel Fatah El Sisi’nin “Lefkoşa Bildirgesi” benimsediklerini ve bu bildirgenin, referans noktası ve üç ülkenin ortaya koyduğu önceliklerin hayata geçirilmesiyle ilgili “kılavuz belge” olduğunu yazdı.

Gazete, Anastasiadis, El Sisi ve Miçotakis’in açıklamalarına yer vererek, merkezi Güney Kıbrıs’ta olacak “Üçlü İşbirliği Daimi Temsilciliği” kurulmasının kararlaştırıldığını kaydetti.

Haravgi gazetesi ise ilgili haberi “Kıbrıs, Yunanistan ve Mısır Türk Tahriklerini Kınadı” başlığıyla aktarırken, bir başka haberinde, Rum Enerji Bakanı Natasa Pilidu ile Yunanistan Enerji Bakanı Kostis Hacıdakis’in üçlü zirve çerçevesinde bir araya gelerek, ‘Eurafrica Interconnector’ projesinin ileriye götürülmesi için Mısır ile işbirliği memorandumu imzalanması niyetlerini teyit ettiklerini yazdı.

Haber, Fileleftheros gazetesinde, “Bölge İçin Tehdit… 8’inci Kıbrıs-Mısır-Yunanistan Üçlü ;Zirvesi

Türkiye ile İlgili Güçlü Mesajlar Verdi”, Politis gazetesinde de “Lefkoşa İçin Üçlü Kazanç” başlıklarıyla yansıtıldı.