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Güney Kıbrıs’ta İşletme Ve Çalışanlar Zor Günlerden Geçiyor

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Güney Kıbrıs’ta pandemi nedeniyle alınan tedbirler kapsamında birçok iş yerinin kapanmasından dolayı işletmecilerle çalışanlar ve işçilerin zor günlerden geçtiği belirtildi.
Güney Kıbrıs’ta İşletme Ve Çalışanlar Zor Günlerden Geçiyor

Haravgi gazetesi Güney Kıbrıs’ta faaliyet gösteren PEO sendikasının, bu krizin yükünün tek taraflı olarak işçilere ve çalışanlara yüklenmemesi için daha fazla tedbirlerin alınması amacıyla yarın Rum Çalışma Bakanı Zeta Emilianidu ile bir araya geleceğini yazdı.

Habere göre, PEO Başkanı Pampis Kiritsis, hiçbir çalışanın gelirsiz kalmaması için tedbirlerin alınmasını talep edecek.

Öte yandan, Fileleftheros gazetesi, Güney Kıbrıs’ta pandemi nedeniyle bu yılki noel yortusunun, gelirlerinin ciddi bir şekilde azaldığını gören vatandaşların büyük bir bölümü için  “farklı ve kara” olduğunu yazdı.

Gazete, kötü ekonomik durumunun bu yılki kutlamaları da etkileyeceğini belirtti.

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